DIEZ VOLUNTARIOS PASARÁN 60 DÍAS EN CAMA PARA AYUDAR A LA ESA A ESTUDIAR LOS EFECTOS SECUNDARIOS DE VIVIR EN EL ESPACIO

Diez voluntarios pasarán 60 días en cama para probar un nuevo cóctel de vitaminas y antioxidantes que podrían ayudar a los astronautas a combatir los efectos secundarios de vivir en el espacio.

Se trata del segundo estudio de reposo en cama de la Agencia Espacial Europea (ESA), en el que diez personas deben permanecer 60 días en reposo absoluto, con la cabeza inclinada seis grados hacia abajo y manteniendo al menos un hombro en contacto con la cama en todo momento.

La investigación comenzará esta semana, y se establecerá un grupo de control (de cinco miembros) al que no se administrarán medicamentos y otro que sí experimentará.

Según la ESA, “este tipo de reposo en cama intensivo no es nada fácil. Se pierde masa muscular y ósea, y la inclinación de las camas hace que la sangre y otros fluidos bajen a la cabeza, unos cambios similares a los que los astronautas experimentan en el espacio

Como todos los animales de la Tierra, los humanos han evolucionado para vivir en gravedad, y de ahí que encontrar formas de mantener la salud en condiciones de ingravidez sea importante para continuar con la exploración del Sistema Solar.

Por este motivo, la ESA lleva a cabo regularmente estudios de reposo en cama que simulan los efectos de la gravedad cero en el cuerpo humano, a fin de comprender mejor qué les sucede a los astronautas y proponer nuevas dietas y ejercicios.

Pasar 60 días en cama puede parecer fácil, pero encontrar sujetos no lo es en absoluto. No solo deben ausentarse de sus compromisos diarios normales durante 60 días, sino que, además, carecen de privacidad y se someten a muestreos y pruebas estrictas, como biopsias musculares. Al final de su aventura, vuelven a la vida ‘en pie’ debilitados y en baja forma.

Para ayudarles a recuperar el buen estado físico, los expertos del centro de astronautas de la ESA en Colonia (Alemania) guiarán a los participantes siguiendo el mismo protocolo de rehabilitación al que se someten los astronautas tras regresar de la Estación Espacial Internacional.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso