ÁNGEL LUIS GÓMEZ, NUEVO VOCAL EN LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE DEPORTES PARA CIEGOS

Ángel Luis Gómez, presidente de la Federación Española de Deportes para Ciegos (FEDC) y vicepresidente del Comité Paralímpico Español (CPE), ha sido elegido vocal de la nueva Junta Ejecutiva de la Federación Internacional de Deportes para Ciegos (IBSA), cuya X Asamblea General se celebró en Cluj-Napoca (Rumanía) entre el 26 y el 29 de octubre.

La reunión contó con la asistencia de representantes de más 50 países que analizaron las cuentas anuales y la memoria de actuación, aprobaron los presupuestos y procedieron a la elección de la nueva Junta Ejecutiva para el periodo 2017-2021.

El órgano estará presidido por Jannie Hammershoi (Dinamarca), mientras que Robert Fenton (Canadá) será su vicepresidente, Sally Wood Lamont (Rumanía) ocupará la secretaría general y Riikka Juntunen (Finlandia) actuará como tesorera. Los cinco vocales elegidos son: Bernarino Seixas (Angola), Eigo Matsuzaki (Japón), Lidia Abramova (Rusia), Ángel Luis Gómez Blázquez (España) y Mark Lucas (Estados Unidos).

Ángel Luis Gómez Blázquez (Madrid, 1969) es presidente de la Federación Española de Deportes para Ciegos (FEDC) desde junio de 2011 y renovó en 2014 para un mandato de cuatro años más. Actualmente es también director ejecutivo de Autonomía Personal, Atención al Mayor, Ocio y Deporte de la ONCE.

En su trayectoria deportiva destaca su participación como nadador paralímpico en varios campeonatos de Europa y del Mundo, así como en los Juegos Paralímpicos de Seúl 88, mientras que en el ámbito profesional ha desarrollado su carrera fundamentalmente en la ONCE, ocupando diversos cargos, como director de Agencia, vicepresidente del Consejo Territorial de la ONCE en Madrid, director administrativo en Cartagena (Murcia) y subdelegado territorial en Madrid, entre otros.

