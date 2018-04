UNA PEÑA DE VITORIA GANA MÁS DE 600.000 EUROS CON EL CUPÓN DE LA ONCE

Una peña de Vitoria ha ganado 665.000 euros y un vecino de Morón de la Frontera en Sevilla se ha llevado ‘La Paga’ de 3.000 euros al mes durante 25 años con el cupón de la ONCE del 5 de abril.



Los miembros de una peña de Vitoria-Gasteiz han ganado 665.000 euros en 19 cupones agraciados con 35.000 euros cada uno. El agente vendedor Josu Rubio Laskurain, que comercializa los productos de la ONCE en su punto de venta situado en la calle Eduardo Dato, esquina con la calle Postas, de Vitoria-Gasteiz, es quien ha llevado la suerte a esta peña.

Rubio ha explicado que “se trata de un premio muy especial. Por una parte porque lo ha ganado una peña formada por clientes habituales que llevan muchos años jugando al mismo número, y por otra porque juegan a través de la modalidad ‘Mis Números Preferidos’, una tarjeta con la cual se puede reservar cómodamente y sin coste adicional alguno, aquella numeración que se elija para jugar al Cupón Diario, Cuponazo, Sueldazo y Extraordinarios”.

Además, en la propia Vitoria-Gasteiz, también se han repartido otros 315.000 euros de manos del vendedor Iñaki Larrea Santa-Olalla. “Todos los premios han sido repartidos a clientes que suelen acercarse al quiosco de manera habitual”, comentó.

En Morón de la Frontera (Sevilla), uno de sus habitantes se ha llevado 'La Paga' del cupón de la ONCE de 3.000 euros al mes durante 25 años que suman un total de 900.000 euros, además de los 35.000 euros a las cinco cifras. Se da la circunstancia de que este es el único cupón con premio mayor que vendió ayer Manuel Vega Ornia, en un sorteo que ha dejado otros 245.000 euros en Córdoba. En total, 1.180.000 euros entre las provincias de Sevilla y Córdoba.

Manuel Vega Ornia, vendedor de la ONCE desde mayo del año pasado, vende por las mañanas en el Centro Médico de La Alameda y por las tardes a las puertas de Mercadona de la salida de la carretera de Morón a Puebla de Cazalla, aunque cree que la fortuna la dio a la entrada de este supermercado. “Eso es tener tino, un solo cupón y La Paga” –se reía-, encantado, decía por haber dado el premio sólo semanas después de haber estado “a punto de dar el cuponazo”.

El cupón del jueves 5 de abril, dedicado al 50 Aniversario de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Santiago de Compostela, también ha dejado premios en la provincia de Barcelona, agraciada con 35.000 euros.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso