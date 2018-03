UN VISITANTE DE LA ERMITA DEL ROCÍO GANA LOS 17 MILLONES DEL SORTEO EXTRAORDINARIO DE LA ONCE DEL DÍA DEL PADRE

Un visitante de la Ermita del Rocío, en Almonte (Huelva), ha ganado los 17 millones de euros del Sorteo Extraordinario de la ONCE del Día del Padre, celebrado en la noche del 19 de marzo.



El cupón premiado fue vendido por Mario Rodríguez Calado desde su punto de venta en Almonte, en la entrada de la Ermita del Rocío. Vendedor de la ONCE desde 2013, no daba crédito anoche cuando conoció que ha repartido el premio de los 17 millones de euros más otros nueve cupones premiados con 40.000 euros cada uno.

“Ha sido entre clientes habituales de la localidad, pero también forasteros, fieles o gente de paso de la mucha que viene cada día a visitar a la Virgen”, explicó visiblemente emocionado. Y eso que se trata de un vendedor tocado por la fortuna, puesto que ya ha repartido dos 'sueldazos' de fin de semana y un premio de diario. “No me esperaba que lo fuera a dar yo, la verdad, pero estoy muy contento de dar tanta fortuna, es una alegría muy grande”, reconoció.

El Extraordinario del Día del Padre de la ONCE también ha dejado premios en Cataluña, Euskadi, Castilla-La Mancha, Madrid, Castilla y León o Galicia, hasta alcanzar 2,5 millones de euros más en cupones de 40.000 euros cada uno.

Andalucía se llevó también otro pellizco de 440.000 euros muy repartidos. En Nerja (Málaga), Pedro José Alvarino vendió nueve cupones premiados con 40.000 euros cada uno, repartiendo así 360.000 euros en una ruta que comprende las localidades de Trapiche, Torredelmar, Torrox y Nerja. Se enteró del premio mientras esperaba el nacimiento de su segundo hijo. “Me siento doblemente premiado y muy dichoso”, dijo. Otros dos cupones de 40.000 euros cada uno fueron a parar a Níjar (Almería) y (Bujalance) Córdoba.

Cataluña recibió un total de 17 cupones premiados con 40.000 euros cada uno, hasta un total de 680.000. En Girona, la vendedora Carina Iennaco vendió cinco premios de 40.000 euros desde su punto de venta en el Centro Comercial Espai Gironés del municipio de Salt; en Terrasa, nueve cupones llevaron la suerte de manos de Antonio Soriano, mientras que otros tres millones se quedaron en Barcelona, repartidos por la mano de José María Martínez García.

Otros 360.000 euros viajaron hasta Guipúzcoa y Vizcaya, con nueve cupones premiados; dos fueron vendidos en Ugao-Miraballes (Vizcaya) por Saturnino Aramburo, y otros siete saltaron hasta Hondarribia (Guipúzcoa) de la mano de Javier Sánchez Iglesias.

Varios agentes vendedores de la ONCE repartieron también premios de 40.000 euros en uno o varios cupones premiados que llegaron hasta Vigo, Palencia, Ciudad Real o Talavera de la Reina

Además, a través del Canal Físico Complementario de la ONCE tocaron otros 440.000 euros en Madrid. Diez cupones premiados fueron a parar al barrio madrileño de Ciudad Lineal, a un estanco de la calle Germán Pérez Carrasco. Otro premio de 40.000 euros se distribuyó desde una Estación de Servicio DISA ubicada en Tías (Lanzarote).

El Sorteo Extraordinario de la ONCE del Día del Padre ha puesto en juego un premio mayor de 17 millones de euros, mientras que los 99 cupones en los que sólo coincidan las cinco cifras del número tenían un premio de 40.000 euros. Además, hubo premios de 1.500, 100, 10 y 5 euros para aquellos cupones cuyas cuatro, tres, dos o última cifras coinciden con las del número extraído.



