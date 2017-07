VIOLENCIA GÉNERO. EL SENADO PIDE QUE LAS VÍCTIMAS NO PUEDAN SER ACUSADAS DE SUSTRACCIÓN DE MENORES, COMO EN EL CASO DE JUANA RIVAS

Todos los grupos parlamentarios del Senado instan al Gobierno a impulsar los cambios legislativos necesarios para que las víctimas de violencia de género no puedan ser acusadas de sustracción de menores, a fin de evitar casos como el de la granadina Juana Rivas, quien se enfrenta a una posible imputación por no entregar a sus hijos a su progenitor, condenado por violencia machista.

Así lo indicaron este viernes a Servimedia fuentes de la Comisión de Igualdad de la Cámara Alta, donde hoy se debate el informe de la ponencia para un Pacto de Estado contra la Violencia de Género aprobado el lunes.

Según subrayaron, la propuesta viene recogida en un voto particular que apoyan todos los grupos. No precisa qué leyes deben ser modificadas, pero sí pide al Gobierno que se efectúen todos los cambios necesarios.

Apuntaron que el informe de la ponencia de estudio se aprobó por unanimidad y que todo hace prever que también el acuerdo final obtendrá hoy un amplio consenso.

No obstante, los grupos de PSOE y Unidos Podemos han presentado votos particulares al texto: los primeros referidos a la inclusión de la lucha contra la prostitución y los segundos sobre la ampliación del concepto de 'víctima'.

