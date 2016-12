VIOLENCIA GÉNERO. EL SENADO CREA UNA SUBCOMISIÓN PARA ALCANZAR UN PACTO DE ESTADO FRENTE A LOS MALOS TRATOS

Google Plus

La Comisión de Igualdad del Senado acordó este miércoles crear una subcomisión que se encargará de desarrollar un pacto de Estado frente a la violencia de género. Los senadores dieron luz verde por asentimiento a la propuesta del Grupo Popular de que el nuevo organismo esté presidido por la ex secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad Susana Camarero, ahora senadora.

Camarero dijo es “un honor” presidir la subcomisión y espera que sea “fructífera” y “útil” para el Senado, las mujeres y la sociedad porque, en su opinión, “avanzar en igualdad es hacer más grande España”.

Como primeros pasos de la subcomisión se debatieron e impulsaron conjuntamente dos mociones en las que los parlamentarios pedían evaluar la ley de violencia de género de 2004.

La senadora de Unidos Podemos María Freixanet recalcó la necesidad de contar con expertos “para ver qué cambios hay que implementar” en la normativa. La parlamentaria considera que es “una buena ley” a pesar de la “falta de aplicación de algunas partes y de la falta de financiación” y de la necesidad de adaptarla al Convenio de Estambul.

La senadora del Grupo Popular Seve González agradeció la predisposición de otros senadores para llegar a un pacto de Estado y mostró su compromiso “en trabajar por alcanzar una sociedad libre de violencia de género”. Así, apeló a la unidad de los distintos políticos “porque si no ganarán los maltratadores y perderán las víctimas”.

Laura Berja, del Grupo Socialista, insistió en que el contenido de esa evaluación tendrá que incluir un informe “detallado y riguroso” sobre los recursos disponibles y señaló que “la ley no es el problema, sino todo lo contrario, es parte de la solución”. “El problema es la violencia de género”, subrayó, pidiendo más exigencia en su cumplimiento y en que cuente con más recursos económicos.

