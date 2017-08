VIOLENCIA GÉNERO. PLATAFORMAS FEMINISTAS DICEN QUE SE HACE "CULPABLE" A JUANA RIVAS AL OBLIGARLA A ENTREGAR A SUS HIJOS

Varias plataformas feministas y contra la violencia de género criticaron este lunes a las puertas del Consejo General del Poder Judicial que un juzgado de Granada haya obligado a Juana Rivas a entregar a sus hijos al padre, Francesco Arcuri, ya que consideran que así se la "hace cupable en lugar de víctima".

Varias plataformas contra la violencia de género se concentraron a las puertas del Consejo General del Poder Judicial a favor de Juana Rivas y en contra del Juzgado de Instrucción número 2 de Granada, quien en un fallo dictado la noche del jueves al viernes dio un ultimátum a la madre de Maracena (Granada) para que entregara a sus hijos a su expareja dando como plazo hasta las 17 horas de este lunes.

Tras confirmarse que Juana Rivas había entregado a sus hijos a la Guardía Civil en la mañana de este lunes, la presidenta del Foro de Madrid contra la Violencia de Género, Lourdes Hernández, aseguró que “es una noticia que no esperábamos y no sabemos el por qué”.

Aseguró que “ella, en lugar de querer llevar a los niños a las cinco de la tarde, donde habría una concentración y tendrían un sufrimieto mayor del que ya están pasando, los ha llevado a la Guardia Civil y que ésta sea la que tome la determinación”. Además, adelantó que Juana Rivas “hablará en unos días y sabremos el por qué" de esta decisión.

A las 12 horas del mediodía, varias plataformas como el Foro de Madrid contra la Violencia a las Mujeres, la Plataforma 7-N, la Plataforma 25 de Noviembre Contra la Violencia de Género de Granada y la Red Estatal Contra la Violencia de Género entregaron un comunicado al Consejo General del Poder Judicial con el objetivo de “que se aclare todo esto". "Que los niños y ella tengan una protección y una seguridad. También pedimos que esto se termine y que ella tenga la custodia de sus hijos y los niños no se vayan a Italia”.

Hernández aseguró “tener miedo” de que “los niños se marchen a Italia” con su padre, Francesco Arcuri, “y pase como ha pasado con otros, que se han llevado a los hijos y los padres les han asesinado, y no queremos que esto pase, por eso la mejor manera es que se queden en España”.

CRÍTICA AL JUZGADO

En este escrito también solicitan que “se considere un caso de violencia de género porque cuando ella (Juana Rivas) vuelve a España, hace una denuncia y el juzgado de Granada no hace nada. Hasta hace un año no ha traducido lo que tenía que mandar a Italia. Hay un cúmulo de cosas que es para que dimita gente”.

Además, denunció el hecho de que “se aprobara unas medidas sobre la protección contra la violencia de Género en el Congreso y resulta que una de las cosas importantes que se dice es que no se lleven a los niños con padres maltratadores que estén condenados y se les deja... Esa medida es papel mojado”.

En su opinión, el juzgado de Granada ha actuado “mal en todo". "Han hecho todo mal, desde un principio” y destacó el hecho de que “utilicen el sindrome de alineación parental, cuando el mismo poder judicial dice que no se utilice. Han hecho muchísimas cosas que no debían de haber hecho, en especial hacer a Juana la culpable y no la víctima”

ASESORA Y PSICÓLOGA, IMPUTADAS

La asesora de Juana Rivas, Paqui Granados, al igual que la psicóloga Teresa Sanz, han sido imputadas ya que la magistrada considera que hay indicios de que las dos mujeres podrían haber inducido a la granadina a cometer un posible delito de sustracción de menores o, al menos, haber sido “partícipes necesarios” de la huida emprendida con los menores.

Sin embargo, ante este hecho, Hernández aseguró que “Juana Rivas no ha sido mal asesorada". "Juana ha decidido una serie de cosas. Paquita Granados (la asesora de Juana Rivas) lo ha estado haciendo bien. Ella ha decidido una serie de cosas y es su decisión, sus hijos son de ella, no tengo por que decir lo que tienen que hacer, pero problablemente yo hubiera hecho más”, concluyó.

