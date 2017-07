VIOLENCIA GÉNERO. EL PSOE PEDIRÁ AL GOBIERNO QUE “ACELERE” EL PACTO DE ESTADO Y QUE EL DINERO LLEGUE ESTE AÑO

Google Plus

El partido socialista pedirá al Gobierno que “acorte los plazos” para la implantación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, cuyo acuerdo respaldó ayer por unanimidad la subcomisión del Congreso y que será aprobado de forma oficial el próximo viernes en la Comsión de Igualdad.

Así lo anunció este martes la secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, quien avanzó el sentido de los votos particulares que su grupo presentará al pacto el próximo jueves.

Según la dirigente socialista, su partido exigirá al Gobierno que habilite “partidas extraordinarias” para que el dinero previsto en la implantación del Pacto “esté disponible este año” y “no haya que esperar” a 2018 como establece el texto actual.

También pedirán al Ejecutivo que no deje pasar los dos meses de plazo tras la aprobación del pacto en el Pleno del Congreso para ponerlo en marcha y que acelere la reforma de las leyes que el acuerdo recoge.

En su intervención, Calvo instó a todas las administraciones públicas afectadas por el acuerdo (Ayuntamientos, Comunidades Autónomas y Estado) “a implicarse en la implantación” de las 200 medidas previstas.

Indicó que “España llega ya tarde” a dar cumplimiento al Tratado de Estambul para erradicar la violencia de género, con lo que el Pacto solo implica ponerse al día.

DISCREPANCIAS

Otro de los votos particulares del PSOE irá en la línea de reformar el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que concede a las víctimas la posibilidad de no declarar contra su agresor.

Este último punto concreto cuenta con el rechazo del grupo de unidos Podemos, afirmó Calvo, quien defendió la necesidad de acabar con dicha dispensa en el caso de violencia de género.

“Los pactos son así, todos salimos medio contentos y medio tristes, porque nadie consigue aprobar todo lo que propone”.

Para Calvo, el acuerdo aprobado ayer “es un buen punto de partida, pero todavía queda mucho que avanzar”.

El Congreso,agregó, era el lugar donde “tenían que impulsarse estas medidas”, y se felicitó porque “hemos empujado al PP a aceptar muchas de nuestras posiciones”.

Calvo destacó la dotación económica del Pacto (1.000 millones en cinco años), la creación de una comisión de seguimiento y la recuperación de ciertas competencias en violencia de género para los ayuntamientos.

Asimismo, criticó que durante el pasado fin de semana, “el Gobierno haya intentado monopolizar el éxito de la subcomisión”.

“Estamos ante la mayor tragedia de nuestra democracia, y el PSOE no ha venido para hacerse una foto”.



