VIOLENCIA GÉNERO. MUJERES JURISTAS PIDEN MULTAS A LOS “COMPADREOS” DEL FÚTBOL DE APOYO A LA VIOLENCIA MACHISTA

La vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, María Ángeles Jaime de Pablo, pidió hoy, “por lo menos”, multas administrativas para los seguidores, peñas y clubes de fútbol que muestren apoyo a la violencia machista, como puede ser el caso de la pancarta exhibida en el reciente partido Osasuna-Sevilla que aludía al mote de uno de los detenidos por la violación de una joven en Pamplona en los pasados Sanfermines.

En declaraciones a Servimedia, María Ángeles Jaime de Pablo criticó los “compadreos” que se producen en ámbitos “eminentemente masculinos y excluyentes para las mujeres” como el del fútbol y pidió más “sensibilización” para lograr una “conciencia social” como la que se produce ante ciertos casos de racismo en el fútbol.

Luego dejó abierta la puerta a estudiar si constituyen delito el citado caso de la pancarta o los respaldos a la violencia machista desde las redes sociales, mundo que considera “un bosque lleno de emboscados, el mercado de libre ocurrencia”.

Para las mujeres juristas, no es una cuestión de “malos, fuertes y borrachos contra buenas, débiles y sobrias”, sino “un problema histórico de siglos de desigualdad” y de “falta de sensibilización” y de conciencia social “desde la cuna”.

“Esto es un síntoma más muy preocupante de que no estamos avanzando”, pues “a medida que se hacen ese tipo de manifestaciones y compadreos en ámbitos eminentemente masculinos y excluyentes para las mujeres, como es el del fútbol, no vamos a dar ni un paso adelante en la erradicación de la violencia”, explicó.

“Con carácter general, el problema que tiene la violencia de género es que no se reconoce su existencia. Hemos tenido hace nada las declaraciones de un magistrado, que se supone que tiene que saber de qué estamos hablando y que no tenía conocimiento o lo rechazaba. Negaba la existencia de una violencia derivada de una situación histórica de discriminación y legitimización de la violencia”, concluyó.

