VIOLENCIA GÉNERO. MONTSERRAT ASEGURA QUE LAS MEDIDAS DEL PACTO "SE COMENZARÁN A APLICAR EN OTOÑO"

AVISO: Estas declaraciones contienen imágenes de televisión. Los medios interesados pueden llamar al 91 545 01 20.. La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, aseguró este miércoles que las 212 medidas que contiene el Pacto contra la Violencia de Género, que se aprobará el próximo viernes en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, "se comenzarán a aplicar en otoño".

En una entrevista con Servimedia, Montserrat explicó que tras la aprobación del pacto "la Comisión de Igualdad lo enviará a un Pleno del Congreso, que se celebrará ya en septiembre. Tras la aprobación en el Pleno, el Legislativo le traspasa al Ejecutivo el informe y entonces nosotros, en un par de meses, tenemos que terminar de cerrar el pacto con comunidades autónomas y con la Federación Española de Municipios y Provincias", con lo cual las medidas empezarán a entrar en funcionamiento, como muy pronto, en el mes de noviembre.

La ministra agradeció "el trabajo realizado por todos los partidos políticos en el Congreso y en el Senado" y recordó que "este pacto de Estado es un compromiso del Gobierno de Rajoy y consta de un presupuesto de 1.000 millones de euros para luchar contra la violencia de género".

"Tiene tres ejes fundamentales: que una sola víctima es demasiado, que la lucha contra la violencia de género es una lucha de toda la sociedad y que no podemos mirar hacia otro lado -no vale la indolencia-, y el tercer eje es que el maltratador no tiene sitio en la sociedad", afirmó Montserrat.

"Estamos cumpliendo el mandato inicial que nos marcó Rajoy en su discurso de investidura y ahora sólo nos queda aglutinar en el pacto a las comunidades autónomas y a la FEMP", concluyó.

