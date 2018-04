VIOLENCIA GÉNERO. EL PSOE EXIGE REUNIRSE CON MONTSERRAT PARA QUE EXPLIQUE “EL INCUMPLIMIENTO DE LA DOTACIÓN” DEL PACTO DE ESTADO

Google Plus

La secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, exigió este miércoles una reunión urgente a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Monserrat, para que dé explicaciones por “el incumplimiento de la dotación presupuestaria prevista” en el Pacto de Estado en materia de Violencia de Género en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2018.



Calvo explicó que “son 200 millones de euros la inversión acordada entre el Gobierno y los partidos políticos para poder desarrollar en 2018 las medidas que incluye el pacto”, pero, sin embargo, “en el proyecto de Presupuestos Generales de 2018 solo figuran 80 millones y los 120 restantes obliga a aportarlos a las comunidades autónomas y corporaciones locales de sus propios presupuestos”.

“Recuerdo al Ejecutivo que se comprometió a asumir la totalidad de la financiación del Pacto, ahora vemos que sus compromisos son papel mojado”, señaló Calvo, que añadió que, a su juicio, el Gobierno ha demostrado que “ha usado la lucha contra la violencia de género como estrategia electoral y que lo que buscaba con la firma del pacto era una foto y un titular de prensa y no combatirla”.

En este sentido, señaló que “no estamos dispuestos a tolerar más retrasos en la puesta en marcha de las medidas del plan ni más incumplimientos en la dotación acordada que además es indispensable para que las medidas sean efectivas”. “Las mujeres que sufren violencia de género no pueden esperar más”, apostilló.

Por último, expresó su deseo de que, en esa reunión, Montserrat “asuma el compromiso sobre financiación acordado en el Pacto” y anunció que “si no es así, el Partido Socialista lo sacará adelante, hasta donde las competencias alcancen, en las comunidades autónomas y ayuntamientos donde gobierna”.



