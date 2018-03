VIOLENCIA GÉNERO. MIGUEL LORENTE: “AHORA MISMO EN ESPAÑA HAY HOMBRES PENSANDO EN MATAR A SUS MUJERES E HIJOS”

Google Plus

“Ahora mismo en España hay hombres pensando en matar a sus mujeres e hijos”, aseguró este miércoles Miguel Lorente, profesor de la Universidad de Granada y ex Delegado del Gobierno para la Violencia de Género, tras conocer el caso del padre que presuntamente mató ayer a sus dos hijos en Getafe (Madrid) y que luego se suicidó.



En lo que se refiere a los posibles motivos del presunto crimen, explicó que la violencia machista “va más allá de sí lo que busca es dañar a las mujer” de la forma en la que ellas más lo puedan percibir. “El matar a hijos e hijas es una forma que conocen, una forma que es muy eficaz”, afirmó.

Lorente agregó que para acabar con situaciones así, es “clave” acabar con el machismo. “Nunca vamos a conseguir resultados si no acabamos con la causa”, dijo. También explicó que “falta una visión más crítica sobre las circunstancias que dan lugar a esta violencia y a los factores que utilizan los agresores para llevarla a cabo”.



