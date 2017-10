VIOLENCIA GÉNERO. OXFAM Y ‘LA MAREA’ LANZAN UNA WEB PARA INFORMAR BIEN DE LAS VIOLENCIAS MACHISTAS

Google Plus

- Pretenden acabar con el sexismo en el periodismo. Intermón Oxfam y el diario digital ‘La Marea’ han abierto un portal digital enfocado exclusivamente a la violencia de género, en el cual se incluyen recomendaciones para un uso correcto del lenguaje en los medios de comunicación a la hora de informar sobre casos de maltrato y delitos machistas.

El contenido de 'www.informarsobreviolenciamachista.com' ha sido desarrollado por un grupo de especialistas en género liderados por Magda Bandera, directora de ‘La Marea’ y periodista experta en género. Este portal incluye un cursillo enfocado a redactores que estén centrados en este ámbito y cualquier profesional que deba comunicar al respecto.

Esta web se enmarca en el proyecto de Oxfam Intermón por un ‘Periodismo Comprometido’, y es la primera que reúne todos los recursos de los que disponen los y las periodistas para mejorar la información sobre las violencias contra las mujeres, según los promotores.

Cuenta con múltiples recursos como tests, audiovisuales, ejercicios prácticos y documentación de apoyo para “ejercer el oficio de periodista con perspectiva de género e informar de una forma profesional sobre las violencias machistas”.

“Decidimos crear la web por dos motivos; por una parte, porque consideramos que perpetuar y caer en estereotipos sexistas es una violencia contra las mujeres. Pero, además, no contar con la mirada de las mujeres a la hora de ejercer el oficio no es profesional, ya que excluye a, ni más ni menos, que la mitad de la población”, expuso la directora de Comunicación de Oxfam, Marcela Ospina.

A través de ‘www.informarsobreviolenciamachista.com’ se ofrecen alternativas al uso del masculino como genérico, también se dan consejos sobre qué imágenes de mujeres usar para no caer en estereotipos y ‘enseña’ a aplicar la “perspectiva de género y la necesidad de visibilizar la diversidad de las mujeres y sus contribuciones a la sociedad”.

