VIOLENCIA GÉNERO. EL CONSEJO DE LA JUVENTUD CRITICA QUE CON LA ENTRADA DEL AÑO NUEVO EL CONTADOR DE VÍCTIMAS “SE PONE A CERO”

El Consejo de la Juventud de España (CJE) criticó este viernes que con la entrada del año nuevo “contadores como el de víctimas de violencia machista se ponen a cero”, y por ello reivindicó que ‘#ElContadorNoEstáACero’, porque “no pensamos olvidar en ningún momento a ninguna de las víctimas de la violencia machista”.



Este consejo emitió este comunicado con motivo de que cuando llega el uno de enero “parece que todo aquello ha quedado atrás con el año pasado y que volvemos a empezar de cero”, cuando “la verdad es que esa mujer asesinada a finales de diciembre cuenta igual que la que lo fue cualquier otro día del año”.

En ese sentido, alertó de que, en la última década, en España, “sumamos 651 víctimas mortales por violencia de género según los datos oficiales del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad”, el cual, será mayor, “si sumamos víctimas mortales de violencia machista que no se cuantifican como violencia de género ya que están todavía en investigación, son casos de trata o no había relación íntima entre víctima y agresor”.

“No podemos permitir que las mujeres víctimas de violencia machista se conviertan en números y titulares fugaces”, prosigue el comunicado, que hace hincapié en que “este 2018 no pensamos olvidar en ningún momento a ninguna de las víctimas de este 2017, pero tampoco olvidamos a las de 2016, 2015, ni a las miles de mujeres que son víctimas no mortales de la brutal violencia machista que todavía está demasiado normalizada en nuestra sociedad heteropatriarcal”.

Por último, expresó su deseo de que en 2018 se desplieguen las medidas del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género que se traduzcan en “mayor coordinación entre administraciones, en facilidad para denunciar, en educación para la igualdad de nuestra juventud, en formación para los y las profesionales que atienden a las víctimas” y “en más recursos para los centros de atención a las víctimas”.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso