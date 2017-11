VIOLENCIA GÉNERO. INTERIOR RECONOCE QUE NO PUEDE GARANTIZAR LA VIDA DE TODAS LAS MUJERES QUE DENUNCIAN MALTRATO

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, reconoció este miércoles en el Congreso de los Diputados que los cuerpos policiales no pueden “garantizar” la vida de todas las mujeres víctimas de violencia de género aunque hayan presentado denuncia, alegando que “no puedo asegurar” que “quien ha atentado una vez contra una mujer, no pueda seguir haciéndolo”.

Así se pronunció el responsable de la cartera de Interior y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante una pregunta en la Cámara Baja de la diputada de Podemos Sofía Fernández Castañón, que puso en tela de juicio que el hecho de que una víctima interponga una denuncia por violencia de género proteja a la mujer de su agresor.

“Puedo asegurar que la interposición de una denuncia por violencia de género o de cualquier otro tipo garantiza la protección y los recursos para quien denuncia, pero no le puedo asegurar, lamentablemente, que eso garantice que quien ha atentado una vez contra una mujer no pueda volver a hacerlo ni tampoco que su vida no corra peligro”, respondió Zoido.

La parlamentaria de la formación morada recordó el caso de la mujer de Elda asesinada por su pareja la semana pasada, que fue tiroteada frente al colegio de su hijo pese a haber denunciado previamente malos tratos y haber cumplido, aparentemente, todos los procesos como víctima de violencia de género.

Ante la respuesta del ministro, Fernández Castañón afirmó que “cuesta aplaudir” su explicación “sabiendo que los cuerpos policiales no tienen formación ni capacidad” para proteger a las víctimas, denunció.

No obstante, el titular de Interior se defendió asegurando eso “es fruto de su imaginación” (de la diputada) y que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen “formación y especialización en estos temas”.

Asimismo, recordó las “más de 200 medidas” que recoge el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y reprochó a Podemos ser el “único partido” que no ha apoyado el texto.

Por su parte, la diputada de la formación morada contraatacó reprochando que “no han hecho nada en dos meses” desde que se alcanzó el pacto y que esas medidas “no las han ejecutado”.

