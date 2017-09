VIOLENCIA GÉNERO. EL GOBIERNO LANZA UNA CAMPAÑA PARA SENSIBILIZAR A LOS JÓVENES E INCENTIVAR LA DETECCIÓN PRECOZ

Google Plus

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha lanzado este miércoles la campaña 'Corta a tiempo. El maltrato no llega de repente' para sensibilizar a los jóvenes contra esta lacra y destacar la importancia de la prevención y la detección precoz.





El departamento que dirige Dolors Monserrat recuerda que la detección precoz de las primeras señales de la violencia de género es esencial para prevenirla y para evitar que se agraven determinadas conductas de control, de falta de respeto, de aislamiento, de humillación o de agresión.

Destaca que estas primeras conductas aún son más sutiles en la adolescencia y su normalización puede llevar a la justificación o aceptación de relaciones nocivas.

Según informó el Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, la campaña ‘Corta a tiempo. El maltrato no llega de repente’ ayuda a los jóvenes a detectar estas señales de maltrato, cortar a tiempo y apostar por relaciones sanas basadas en el respeto, la igualdad y la dignidad.

Según los datos del último estudio sobre 'Percepción de la violencia de género en la adolescencia y la juventud', el 67% de los jóvenes de 15 a 29 años considera inaceptable la violencia de control. Es decir, uno de cada tres jóvenes de 15 a 29 años (33%) considera inevitable o aceptable en algunas circunstancias “controlar los horarios de la pareja”, “impedir a la pareja que vea a su familia o amistades”, “no permitir que la pareja trabaje o estudie” o “decirle las cosas que puede o no puede hacer”.

EN 7 IDIOMAS Y REDES SOCIALES

La campaña está disponible en 7 idiomas (castellano, catalán, valenciano, gallego, euskera, inglés y francés) y tendrá presencia en radio fórmula, en Internet (en 'sites' de perfil joven y redes sociales), en centros comerciales, circuitos de ocio, universidades y en cines.

Adicionalmente, el ministerio utilizará su página web y perfiles de redes sociales (Facebook, Twitter y Youtube) para la difusión de los mensajes de sensibilización de esta campaña.

