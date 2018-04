VIOLENCIA GÉNERO. EL GOBIERNO AVANZA “MEDIDAS LEGISLATIVAS IMPORTANTES” LA PRÓXIMA SEMANA PARA CUMPLIR CON EL PACTO DE ESTADO

Google Plus

La delegada del Gobierno para la Violencia de Género, María José Ordóñez, avanzó este martes que la semana que viene habrá “medidas legislativas importantes” para dar cumplimiento al Pacto de Estado contra la violencia machista en aquellos puntos que requieren modificar leyes.



Así lo anunció durante su comparecencia en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados para explicar las cuentas de su departamento. Su declaración se convirtió en una consecución de reproches por parte de las parlamentarias del PSOE, Compromís y Podemos al entender que faltan 120 millones comprometidos por el Pacto en el proyecto de presupuestos.

“No hay nada nuevo, han toreado este pacto”, denunció la diputada socialista Ángeles Álvarez, que espetó a la delegada del Gobierno que “no pueden ir a una negociación a negociar el dinero que van a poner otras administraciones”.

El Pacto de Estado imponía una dotación de 1.000 millones de euros en cinco años para combatir el machismo a repartir entre ayuntamientos (100 millones), comunidades autónomas (500 millones) y Estado (400 millones), de manera que para 2018 se invertirían 80 millones por parte del Gobierno central, 100 de autonomías y 20 de corporaciones locales.

Sin embargo, el proyecto de cuentas sólo incorpora los 80 millones correspondientes a la Administración General del Estado, mientras que el resto lo fía a que las administraciones regionales y locales lo inviertan como resultante de la transferencia que les realiza el Gobierno central por la vía del Sistema de Financiación Autonómica.

“Incumplen el pacto; no podemos asfixiar más a las autonomías ni a los ayuntamientos”, criticó la diputada de Compromís Marta Sorlí. Ordóñez se defendió asegurando que para que las autonomías puedan cumplir con su parte de inversión para el pacto se ha aumentado la transferencia a comunidades en 4.248 millones de euros.

Por su parte, la diputada de Podemos Ángela Rodríguez señaló que “este pacto debe funcionar gobierne quien gobierne” y aseguró que “da igual quién arregle el problema de la violencia machista, si es la izquierda o la derecha”, al tiempo que denunció falta de financiación respecto a lo comprometido.

La delegada del Gobierno se escudó en que no duda de que las comunidades y ayuntamientos emplearán sus fondos para cumplir con el pacto aunque los presupuestos no lo recojan como una asignación finalista, algo que fue puesto en duda por las diputadas de la oposición.

La diputada de Ciudadanos Patricia Reyes apoyó a la delegada del Gobierno en su discurso y añadió que la Comisión de Seguimiento del pacto, que se constituye mañana, velará por que las administraciones locales y regionales cumplan con su parte.

MÁS DINERO A LAS PULSERAS

Ordóñez también anunció que su departamento destinará 5.200.000 euros a las pulseras con geolocalización para maltratadores, lo que supone un incremento del 18,35% respecto a lo que se presupuestó el año pasado, tras quedar desierto el concurso público para gestionar el servicio.

De esta manera se pretende gestionar los más de mil brazaletes geolocalizadores -1.029 activos en el mes de febrero- que portan hombres que cuentan con órdenes de alejamiento por antecedentes de violencia machista.

Según desveló El País en el mes de marzo, el concurso público para la gestión de este servicio, en cuyo pliego se requería la renovación de 3.000 pulseras de 2009 casi con los mismos fondos, quedó desierto.



