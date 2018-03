VIOLENCIA GÉNERO. EL GOBIERNO APROBARÁ “EN DÍAS O SEMANAS” LOS 200 MILLONES QUE COMPROMETIÓ EN EL PACTO DE ESTADO

La senadora del PP Susana Camarero anunció este martes que “en los próximos días o semanas vamos a conocer alguna información” sobre los 200 millones anuales con los que el Gobierno se comprometió a dotar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.



Lo hizo durante una nueva edición de los ‘Desayunos X Talento’, que se celebró en la Torre ILUNION de Madrid y que además reunió, en un debate bajo el título 'Las distintas dimensiones de la brecha de género para las mujeres con discapacidad', a la diputada del PSOE Mari Luz Martínez Seijo, la senadora de Unidos Podemos Pilar Lima y la diputada de Ciudadanos Melisa Rodríguez.

Cuando el moderador del debate, el director general de Servimedia, José Manuel González Huesa, preguntó a las participantes por la pasada huelga y manifestaciones del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Lima, que ya en su intervención inicial había calificado la jornada de “hito histórico”, interpretó que “la huelga dejó constancia de que la sociedad está harta” y de que, más allá de palabras sobre igualdad, “las mujeres exigen hechos” y ”han alzado la voz”.

En este sentido, la senadora de Unidos Podemos recordó que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género “necesita una partida presupuestaria”, además de reclamar que “se aborde en serio la conciliación” y la accesibilidad universal, para la que reclamó dejar un 1% de los presupuestos de cada año. “La sociedad nos ha pegado un toque. Quiere hechos y no buenas voluntades”, concluyó.

A esto, Camarero, quien prefirió fijarse en el citado día como “una acción global” y “transveral” y no en la huelga, que el PP no apoyó, contestó que el pacto de Estado y su financiación es “un compromiso real de (el presidente del Gobierno, Mariano) Rajoy”, y que “en los próximos días o semanas vamos a conocer alguna información sobre este compromiso”. Contraponiendo la actitud del Gobierno central al de la Generalitat Valenciana, sin dotación presupuestaria, insistió en que el de Rajoy es “un compromiso real o efectivo que en los próximos días o semanas se concretará”.

Al escuchar esto, Martínez Seijo repuso que “ya es hora de que se cumpla”, porque “ya estamos tardando”, “hay vidas de mujeres en juego y no se puede seguir perdiendo el tiempo”, y reivindicó las proposiciones presentadas en el Congreso por el Grupo Socialista en el mismo sentido.

La diputada del PSOE prosiguió que el 8 de marzo demostró que “la lucha es intergeneracional” y que ya se reclama “la igualdad efectiva”, no sólo en teoría, sino con medidas prácticas de conciliación e igualdad salarial. “Ha sido un 8 de marzo determinante, un empujón, una llamada de atención”, enjuició.

Finalmente, desde Ciudadanos, Melisa Rodríguez avisó de que “sin el otro 50%” de la población, los hombres, “no vamos a llegar a ningún lado”, y de que de lo que se trata es de implicar a éstos en la corresponsabilidad. Además, criticó al PSOE por no negociar los Presupuestos y quedarse en la crítica “fácil”, cuando sólo la aprobación de las cuentas públicas puede generar políticas útiles.

Rodríguez reivindicó, en contraposición, los logros de Cs al negociar el aumento del permiso de paternidad, mientras la propia Camarero acusó a este partido de ponerse “medallas” que no le corresponden, recordando que esto fue una enmienda del PP a la Ley de Igualdad del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que sólo la crisis económica ha impedido poner en práctica.



