VIOLENCIA GÉNERO. EL PADRE DE LOS HIJOS DE JUANA RIVAS: “HAY QUE APAGAR LAS TELEVISIONES”

Google Plus

El padre de los hijos de Juana Rivas y condenado por maltrato en Italia, Francesco Arcuri, recomendó este jueves “apagar las televisiones” y dar menor trascendencia al caso, después de que el Tribunal Constitucional rechazara ayer el recurso de amparo solicitado por la madre, que se encuentra en paradero desconocido con los menores.

Así lo dijo en una entrevista en Telecinco, donde aseguró que “hay que frenar esta locura” porque, a su juicio, se está “manipulando” el caso. Asimismo, dijo no haber maltratado a sus hijos y aseguró que se ha ocupado de ellos “más que la madre”.

También manifestó no haber visto a los menores desde el 18 de mayo de 2016, al tiempo que se mostró dispuesto a someterse “sin problema” a un examen psicológico para determinar su idoneidad como padre.

Juana Rivas está fugada junto a sus dos hijos con el propósito de no tener que entregarlos a su expareja, quien cuenta con antecedentes por maltratarla y que ya fue condenado como autor de un delito de lesiones en el ámbito familiar.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso