VIOLENCIA GÉNERO. EL PSOE ADVIERTE AL GOBIERNO QUE NO PERMITIRÁ QUE EL PRESUPUESTO DEL PACTO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO SE DESTINE A OTRAS POLÍTICAS

La secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, señaló este miércoles, tras la celebración de la Conferencia Sectorial de Igualdad en la que comunidades autónomas y ayuntamientos han ratificado el Pacto de Estado contra la Violencia de Género aprobado en el Congreso, que “el PSOE no entrega un cheque en blanco al Gobierno de España en un asunto tan trágico y determinante para la protección de los derechos y seguridad de las mujeres, como es la violencia machista”.



En este sentido, Calvo indicó en un comunicado “que la dotación de 200 millones de euros prevista para 2018 no puede estar vinculada nada más que al cumplimiento estricto del Pacto contra la Violencia de Género aprobado en el Congreso de los Diputados en el mes de septiembre y a ninguna otra circunstancia presupuestaria del devenir del propio Gobierno”.

En segundo lugar, la responsable de Igualdad del PSOE señaló que los socialistas esperan que “en febrero, cuando se reanude el periodo de sesiones, las medidas de reforma de leyes previstas en el propio pacto estén también en el debate, dado que el Grupo Parlamentario Socialista estará en una posición de absoluta colaboración. De no ser así, el propio grupo parlamentario, junto con las formaciones que quieran colaborar, hará las propuestas de reforma”. “Todo ello, en aras de la rapidez con la que hay que actuar cada día frente a esta indecencia de los asesinatos de las mujeres y de la violencia machista”, concluyó.



