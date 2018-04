VIOLENCIA GÉNERO. EL PSOE RECLAMA AL GOBIERNO LOS 200 MILLONES DEL PACTO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO QUE ANUNCIÓ

Google Plus

La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Carmen Cuello volvió a reclamar hoy al Gobierno en la sesión de control en el Congreso los 200 millones de euros que el Ejecutivo se comprometió a poner en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y no los 80 que aparecen en los Presupuestos y que los 120 restantes los pongan las CCAA y los ayuntamientos.



La diputada socialista dijo a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, que el Gobierno "no está ampliando los recursos destinados al pacto, lo que está haciendo es utilizar los ya existentes de otros años. En lo único que estamos de acuerdo es en que tanto las comunidades, como los ayuntamientos, como las entidades del Tercer Sector seguirán atendiendo a las mujeres" víctimas de la violencia machista.

"Cumpla usted y su Gobierno con los compromisos del pacto de Estado por respeto a los partidos firmantes, pero, sobre todo, por respeto a las mujeres víctimas de violencia de género, porque son las principales afectadas" del no cumplimiento de los compromisos del Gobierno, concluyó la diputada Cuello.

La ministra, por su parte, respondió a la parlamentaria que al PSOE lo que le pasa es que "le duele profundamente que haya sido el Partido Popular el que haya conseguido cerrar este Pacto de Estado contra la Violencia de Género. A nosotros lo que nos duelen son las mujeres que sufren violencia, sus hijos y sus familias".

Además, recalcó que nunca antes se habían dedicado más de 400 millones de euros para acabar con esta lacra. "Hemos incrementado en más de 4.200 millones de euros la financiación a las CCAA y a los ayuntamientos", dijio, y destacó que se utilizarán siete millones de euros para campañas de información y prevención de la violencia machista.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso