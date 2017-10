VIOLENCIA GÉNERO. JUANA RIVAS PIDE 60.000 EUROS POR ‘CROWDFUNDING’ PARA RECUPERAR A SUS HIJOS

Google Plus

Juana Rivas, la mujer de Maracena (Granada) que huyó con sus hijos para no entregarlos a su padre, ha iniciado una campaña de ‘crowdfunding’ con el objetivo de recaudar 60.000 euros que, según explica, irán destinados a pagar abogados, viajes y traductores para recuperar a los menores, entregados al padre italiano por orden judicial.

Después de entregar a sus hijos el pasado mes de agosto a su expareja, a quien acusa de maltrato, Juana Rivas quiere recuperarlos pleiteando en los tribunales italianos, para lo cual debe costear los gastos que implica el proceso judicial. “Iré subiendo puntualmente las facturas para que se pueda comprobar en qué se gasta el dinero”, explicó en un vídeo.

La granadina, que ha hecho pública su causa en la plataforma ‘Gofundme’, cumplió el 28 de agosto la orden de la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Granada, quien le dio un ultimátum para que abandonase la huida que había emprendido junto a sus hijos el 26 de julio, estando los menores casi un mes en paradero desconocido.

Juana Rivas evitó comparecer en varias ocasiones ante la Justicia a fin de no entregarlos a Francesco Arcuri -el padre de los hijos- hasta que finalmente cedió y éste se los llevó a Italia, donde residían. Durante el tiempo que la progenitora estuvo huida, se sucedieron las muestras de apoyo a la madre con el lema ‘Juana está en mi casa’.

Por otro lado, buena parte de las organizaciones feministas salieron en defensa de Rivas y defendieron la postura de no entregarlos al padre. La Federación de Mujeres Progresistas aseguró que es “lógico” que evitara comparecer con ellos para protegerlos, mientras que la Plataforma 7-N pidió que se cerraran “todas las causas” contra Juana.

