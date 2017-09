VIOLENCIA GÉNERO. RUTH ORTIZ: “NO ME ENTRABA EN LA CABEZA NO SER CONSIDERADA VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO”

- La exmujer de José Bretón considera que el pacto de Estado es un “avance muy importante”. Ruth Ortiz, cuyos hijos fueron asesinados por José Bretón, destacó este jueves que “no me entraba en la cabeza no ser considerada víctima de violencia de género” y afirmó que el Pacto de Estado en materia de Violencia de Género es “un avance muy importante” al incluir, entre otras medidas, que las mujeres cuyos hijos han sido asesinados por parejas o exparejas sean reconocidas como víctimas directas de violencia de género.

En declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Servimedia, Ortiz indicó que “sentía que era un error súper grande” que las mujeres cuyos hijos han sido asesinados por parejas o exparejas no fuesen consideradas como víctimas, porque “no hay mayor maltrato que matar a tus hijos” y eso “los maltratadores lo saben”.

“Saben que matando a tus hijos te hacen un daño que tienes ya y te dura de por vida”, remarcó Ortiz, quien informó de que va a asistir desde la tribuna de invitados del Congreso de los Diputados a la votación del pacto que tiene lugar este jueves, ya que se siente “contenta con lo que se va a aprobar”.

De esta manera celebró que las mujeres que vivan esa tragedia puedan recibir el apoyo necesario porque “las que nos recuperamos antes somos las que tenemos apoyo suficiente y ayuda por parte de las familias, los amigos y toda una red social” y, en cambio, aquellas que “no tienen ese apoyo o incluso que son rechazadas por familiares y amigos que no saben cómo actuar, tardan mucho más en recuperarse”.

