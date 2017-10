VIOLENCIA GÉNERO. SÓLO EL 5% DE LOS CASOS DENUNCIADOS SON DETECTADOS POR LOS MÉDICOS DE AP

Google Plus

Sólo el 5% de los casos de violencia de género denunciados son detectados por los profesionales de Atención Primaria pese a que estas mujeres confían en sus médicos de familia, según destacaron este viernes profesionales sanitarios que participan en el XXXIX Congreso Nacional de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) que se celebra estos días en Granada.

El coordinador del Grupo de Trabajo de Sexología de Semergen, el doctor Carlos San Martín Blanco, aseguró que “poco a poco las actividades científicas de los congresos de Atención Primaria van incluyendo el tema de la violencia de género, lo cual resulta esencial para fortalecer la sensibilización y la formación de los profesionales sobre este grave problema sociosanitario”.

Para este experto, la violencia de género es un problema larvado, pero incuestionablemente presente, ya que la gran mayoría de mujeres expuestas son usuarias de la Atención Primaria. Sin embargo, “tan solo un 5% de los casos de violencia de género denunciados son detectados desde Atención Primaria, y este dato es altamente preocupante y nos orienta de la prioridad que supone mejorar la detección e intervención inicial en estos casos”.

De hecho, la Atención Primaria es el nivel asistencial más favorable para que las mujeres puedan atreverse a compartir su experiencia de maltrato. Durante este congreso se puso de manifiesto que el médico de AP adecuadamente formado puede detectar con cierta facilidad, a través de una serie de señales bien conocidas, que su paciente pueda estar expuesta a una situación de violencia, y acompañarla en esos primeros momentos hasta que sea derivada a un servicio más especializado.

Según el profesor titular de Medicina Legal de la Universidad de Granada, el doctor Miguel Lorente, “las mujeres confían mucho en los médicos y médicas que las atienden, sobre todo cuando se aborda el problema como una cuestión de salud y no se plantea emitir el parte de lesiones como primera y, a veces, única opción”.

A su juicio, “la clave no es decidir si se emite o no el parte de lesiones, sino ver cuándo es el mejor momento para hacerlo, atendiendo a las circunstancias de la víctima, las características de la violencia y la situación de riesgo. Por ello, debemos trabajar para articular una respuesta adecuada que tenga en cuenta todos los elementos involucrados en la violencia de género”.



