VIOLENCIA GÉNERO. EL PSOE DENUNCIA QUE EL GOBIERNO INCUMPLE EL PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

El Grupo Socialista del Congreso de los Diputados denuncia que el Gobierno incumple el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, ya que sigue detenida la dotación presupuestaria. Según los socialistas, la partida acordada supondría el 0,0011% de lo que Defensa ha prometido a la OTAN.



Así lo subrayó la portavoz de Igualdad del Grupo Socialista en el Congreso, Ángeles Álvarez, este miércoles en un comunicado. “Produce rubor que solo dos días después de la anhelada foto que ha buscado la ministra Dolors Montserrat para cerrar el año, el Gobierno no haya incluido como medida urgente en materia presupuestaria el decreto ley que habilite los 200 millones que permitirían echar a andar el pacto”, protestó, en referencia a que el último Consejo de Ministros haya pasado por alto estas cuestiones.

Éste es “el primer incumplimiento del Gobierno en relación al pacto”, denunció la portavoz de Igualdad, que pregunta al Gobierno si no ve urgencia en esta cuestión “a pesar de las decenas de asesinatos y el hecho de que en los últimos crímenes los fallos de protección por parte del Estado han sido clamorosos”. La partida de 200 millones acordada “supone el 0,0011 de lo que la ministra Cospedal ya ha prometido a la OTAN”, comparó.

Álvarez recordó que la Constitución “contempla expresamente la prórroga de los presupuestos vigentes, como es el caso de 2018, y arbitra un mecanismo automático que impide la paralización de la actividad estatal cuando no se presentasen los PGE en los tres meses anteriores a la expiración de los del año anterior”.

“Todos los grupos parlamentarios, expertos, organismos y asociaciones hemos trabajado para mejorar y hacer efectiva la confianza en la respuesta institucional que reclaman las víctimas cuando interponen una denuncia”, agregó. “Cada vez que algún miembro del Gobierno nos muestre declarativamente su compromiso habrá que decirle que obras son amores y las suyas de momento solo son promesas reiteradamente anunciadas y sistemáticamente incumplidas”.



