VIOLENCIA GÉNERO. SAVE THE CHILDREN CUENTA AL MENOS SIETE NIÑOS MUERTOS POR VIOLENCIA EN 2018

La ONG Save the Children cifró este miércoles en “al menos siete” los niños y niñas muertos por causas violentas en lo que va de 2018, después de conocer el caso de los dos menores presuntamente asesinados en Getafe por su padre tras quemar la casa donde residían.



“Prácticamente todas las semanas conocemos, a través de los medios de comunicación, casos muy graves de violencia hacia los niños y niñas, pero lo seguimos viendo como casos puntuales”, lamentó el director general de esta organización, Andrés Conde, que reclamó “cifras oficiales” para conocer la magnitud real de la violencia contra la infancia.

Y es que se trata de “un problema invisibilizado” porque “los pocos datos disponibles son los que ofrece el Ministerio del Interior sobre las denuncias registradas por delitos violentos”, pero que no cuantifican la “magnitud” del problema, según Save the Children.

Durante los últimos cinco años han muerto más de 100 niños por malos tratos, violencia machista, abusos sexuales o el acoso escolar, menores que protagonizan la campaña de la entidad denominada ‘los últimos 100’.

Por eso, la ONG insiste en la “urgencia” de aprobar la ley para la erradicación de la violencia contra la infancia, y que tiene en marcha una petición de firmas en ‘www.losultimos100.org’ que cuenta ya con más de 180.000 apoyos ciudadanos.



