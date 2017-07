VIOLENCIA DE GÉNERO. CCOO: “EL PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO ES INSUFICIENTE”

Google Plus

La secretaria de Mujeres e Igualdad de CCOO, Elena Blasco, consideró este miércoles que “el Pacto de Estado contra la Violencia de Género es insuficiente, sobre todo las medidas que se refieren al ámbito laboral”.

Blasco cree que este acuerdo “que finalmente será aprobado este viernes mejora sustancialmente el primer documento del Gobierno, pero está lejos de considerarse un Pacto de Estado”. En un comunicado, CCOO valora algunas medidas como la posibilidad de que las mujeres afectadas puedan acceder a la protección antes de la denuncia (informes policiales, judiciales o sociales específicos), o que se extienda la condición de víctima a otras formas de violencia de género, como contempla el Convenio de Estambul.

Sin embargo, “el texto incorpora recomendaciones generales y no medidas concretas, que resultan insuficientes para la protección de las víctimas”. Y aunque el acuerdo mejora sustancialmente el primer documento del Gobierno, la secretaria de Mujeres e Igualdad de CCOO, afirmó que “el texto definitivo está lejos de considerarse un Pacto de Estado porque no contiene medidas concretas, periodicidad aplicativa y recursos humanos, económicos y materiales acordes a la dimensión del problema”.

Blasco recordó que el acuerdo incluye medidas de prevención y sensibilización ya reflejadas en otra normativa o en la propia Ley Integral contra la Violencia de Género, y que “han sido ignoradas una y otra vez; pero conviene advertir también “que el pacto finalmente alcanzado prescinde de las aportaciones del movimiento sindical y más concretamente de CCOO, sobre garantías de los derechos laborales, protección social y mejoras en la creación de empleo para las mujeres víctimas de violencia de género y sus familias”.

En opinión de Elena Blasco, “un auténtico Pacto de Estado demanda prioridades, recursos y consensos a la altura de la magnitud de la violencia que se está ejerciendo contra las mujeres para conseguir una atención integral a las víctimas, prevenir y sensibilizar a toda la sociedad, y atajar sus causas. No debe olvidarse que la violencia de género es el resultado extremo y más dramático de la discriminación y de las desigualdades estructurales entre mujeres y hombres, agravadas en los últimos años de crisis como consecuencia de las reformas y los recortes efectuados por el Gobierno”.

Por ello, Elena Blasco exigió la participación del movimiento sindical y de las organizaciones del movimiento feminista en el seguimiento y evaluación de este Pacto de Estado.



