VIOLENCIA GÉNERO. UNIDOS-PODEMOS SE ABSTIENE Y NO APOYA EL PACTO DE ESTADO

El Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea se abstuvo este viernes en la votación del acuerdo para el Pacto de Estado contra la Violencia de Género que hoy aprobó la Comisión de Igualdad del Congreso con el apoyo del resto de los grupos.



El acuerdo salió adelante con 29 votos a favor y siete abstenciones, a diferencia de lo que ocurrió cuando se votó en la subcomisión encargada de elaborar el texto, donde se aprobó por consenso.

Las portavoces del grupo de Unidos Podemos, Ángela Rodríguez y Sofía Castañón, defendieron durante el debate varios votos particulares para ampliar la definición de víctima de violencia de género (modificando la ley) e incorporar medidas de promoción de la igualdad, ninguno de los cuales fueron aceptados.

En declaraciones a la salida de la comisión, Rodríguez explicó su postura, en tanto que el sentido de sus votos implicaba de facto "una enmienda a la totalidad" del acuerdo.

"No compartimos ni el enfoque principal ni el punto de vista desde el que se aborda", lo que no implica que "no estemos satisfechas con el trabajo realizado" o que no valoremos que este es un acuerdo histórico", dijo Rodríguez.

A su juicio, el pacto mantiene la distinción entre víctimas de primera y víctimas de segunda, al dejar fuera a las mujeres que sufren violaciones, trata u otras formas de violencia.

"Igual de machista es que a una mujer le pegue su marido en casa, que el que una chica sea violada en San Fermín". Esto lo entiende toda la sociedad española, dijo, "y el pacto no lo recoge", agregó.

Además, lamentó que el acuerdo no ofrece ninguna garantía de que los 1.000 millones comprometidos se ejecutarán y se invertirán de forma adecuada.

"Ni contiene un calendario, ni indica cuántos fondos corresponden a cada medida, ni fija objetivos".

Castañón criticó a su vez que el pacto concede muy poca relevancia a las asociaciones de mujeres en su seguimiento, así como la ausencia de medidas para el fomento de la igualdad.

SORPRENDIDOS

La portavoz de igualdad del PP, María del Carmen Dueñas, expresó su "sorpresa y malestar" ante la posición de Podemos, aunque prefirió quedarse con "lo positivo de haber alcanzado un acuerdo".

También manifestó su sorpresa la portavoz socialista, Ángeles Álvarez, sobre todo por el cambio de posición desde el lunes.

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, Patricia Reyes, tachó la postura de "incoherente", y señaló que "ellos son quienes deberán explicarlo".

Solo la representante de Compromís, Marta Sorlí, dijo entender el voto de Podemos por "lo descafeinado" del Pacto, aunque insistió en que no lo compartía.



