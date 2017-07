VIOLENCIA GÉNERO. EL CONGRESO INCLUYE EL TÉRMINO 'DISCAPACIDAD' EN SU ACUERDO PARA UN PACTO DE ESTADO

- Como pedía el Cermi. El acuerdo para un Pacto de Estado sobre la Violencia de Género que hoy se aprueba en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados incluirá finalmente el término 'discapacidad', como pedía el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).



En el texto que elaboró la subcomisión y que se aprobó el pasado lunes figuraba la expresión 'diversidad funcional', algo que el Cermi rechazaba.

Por este motivo, el Grupo Socialista presentó un voto particular en el que pedía la sustitución de uno por otro, a fin de que quedase igual que en el informe elaborado en el Senado, donde solo se habla de 'discapacidad'.

No obstante, la redacción final del texto, aprobada por unanimidad, incluirá ambos términos. Así lo decidieron todos los grupos mediante una enmienda transaccional 'in voce', que propone el uso conjunto de ambos términos.

Según la portavoz socialista, Ángeles Álvarez, la razón de su propuesta era dar satisfacción a las demandas del movimiento de la discapacidad organizada.

También el portavoz del PNV, Joseba Agirretxea, se mostró partidario del cambio terminológico, pues no implica una modificación sustancial en el contenido del pacto y sí puede suponer un "agravante legal" que beneficie al colectivo.

"Yo no niego que tengan una diversidad funcional, pero cuando (ellos mismos) reconocen una menor capacidad en algunos sentidos, es justo que el pacto recoja esta petición", afirmó.

El cambio terminológico también fue apoyado por el PP, pero finalmente se optó por utilizar ambas expresiones para conseguir el consenso y obtener el respaldo de Unidos Podemos.

