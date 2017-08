VIOLENCIA GÉNERO. LA AUDIENCIA DE GRANADA DECRETA QUE JUANA RIVAS ENTREGUE A SUS HIJOS

La Audiencia de Granada desestimó este jueves el incidente excepcional de nulidad presentado por la defensa de Juana Rivas, lo que implica que ésta tendrá que devolver a sus hijos a su padre, el italiano Francesco Arcuri, condenado por maltrato en 2009.

Según informó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la Audiencia de Granada considera en un auto, contra el que no cabe recurso, que “no se han vulnerado derechos fundamentales ni garantías procesales, como apreciaba la recurrente”.

Los magistrados afirman que el incidente excepcional presentado por la defensa de Juana Rivas “no es el cauce adecuado para mostrar discrepancia contra las resoluciones anteriores” emitidas por el juzgado de Familia y de la propia Audiencia de Granada.

Al mismo tiempo, recuerdan que el Tribunal Constitucional indica que el objetivo de un incidente de nulidad es “subsanar violación de los derechos fundamentales o lesiones procesales”.

En el auto, los magistrados de la Audiencia de Granada censuran que, “por distintas maniobras procesales”, no se haya podido ejecutar todavía la sentencia firme del Juzgado de Primera Instancia número 3 –“restitución inmediata de los menores”-, puesto que la ley (que recoge el Convenio de La Haya) contempla que un procedimiento similar no conlleve más de seis semanas en toda su instancia.

Los magistrados indican que los menores tienen que regresar a Italia, ya que, según establece la ley, debe ser un juez italiano quien decida la situación entre los padres y los dos hijos menores.

En el auto también se aconseja que, tal y como recoge la ley, se lleve a cabo la orden de detención y presentación de Juana Rivas ante el juez para que declare con todas las garantías procesales.

Juana Rivas se encuentra escondida desde el pasado día 26 de julio con sus dos hijos. La mujer, su exmarido y sus hijos residían en Italia desde 2013, pero la mujer viajó en mayo de 2016 a España de vacaciones con los menores y ya no regresó.

