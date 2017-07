VIOLENCIA GÉNERO. PSOE Y CS ACUSAN AL GOBIERNO DE "QUERER APROPIARSE" DEL PACTO DE ESTADO

- Toda la oposición reitera que el acuerdo no está cerrado. Las portavoces de PSOE y Ciudadanos en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, Ángeles Álvarez y Patricia Reyes, respectivamente, criticaron este lunes que el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, diera por hecho que existe un acuerdo entre todos los grupos que integran la subcomisión para buscar un Pacto de Estado contra la Violencia de Género, cuando en realidad "todavía quedan muchos flecos pendientes".

En declaraciones previas a su entrada a dicha subcomisión, las dos acusaron al Ejecutivo de “querer apropiarse” del Pacto de Estado y de intentar instrumentarlizar un posible acuerdo.

Según Álvarez, el PP ha actuado de forma desleal hacia los trabajos de esta subcomisión, que de forma oficial terminan hoy y cuyo resultado, en forma de acuerdo para un Pacto de Estado, deberán aprobarse de forma oficial el viernes en la Comisión de Igualdad.

“Solo quiero llamar la atención sobre el hecho de que durante el fin de semana ningún grupo ha hecho declaraciones al respecto, a excepción del PP, ellos sabrán por qué”, indicó la diputada socialista, quien insinuó que podría guardar relación con la comparecencia del presidente Mariano Rajoy en la Audiencia Nacional esta semana.

Lo único cierto es que “el PP se ha preocupado y ocupado de vender un acuerdo que desde luego aún no está cerrado”, recalcó.

Reyes transmitió a su vez el malestar de su grupo ante “las filtraciones” que dan por cerrado un acuerdo sobre el pacto, pues “si bien es verdad que hay muchas medidas consensuadas”, quedan otras tantas sobre las que todavía hay que negociar. A su juicio, el Gobierno está interesado en monopolizar una eventual consecución del Pacto de Estado.

FLECOS PENDIENTES

Por su parte, la portavoz del Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Común Podem-En Marea, Ángela Rodríguez, manifestó su intención de “trabajar durante todo el día” y de “no levantarse hasta alcanzar un Pacto de Estado feminista que mejore la vida de las mujeres”.

En su opinión, en la redacción actual del texto quedan muchos aspectos por incluir, como una nueva definición de 'violencia de género', “que no cree víctimas de primera y de segunda”, y más concreción en lo referente a la dotación económica.

"Queremos objetivos y cantidades de inversión concretos”, recalcó Rodríguez, quien prefirió interpretar las declaraciones del Gobierno como "problemas de comunicación”.

Del mismo modo, la portavoz de Compromís, Marta Sorlí, destacó su intención de negociar hasta el final, pues el acuerdo en la actualidad no está cerrado.

