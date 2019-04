VII Edición de Soul Food Nights, la gran cita de la gastronomía, la moda y la solidaridad

EL ENCUENTRO

La VII Edición de Soul Food Nights se celebra el próximo lunes 20 de mayo. Es la gran cita, que un año más une alta gastronomía y moda con el objetivo de recaudar fondos para Acción contra el Hambre, en lo que se considera ya un imprescindible evento benéfico. En la noche elegida, algunas de las mejores tiendas de Madrid abren sus puertas para convertirse en escenarios de una cena solidaria. Una experiencia única que va más allá de lo gastronómico, ya que los comensales pueden cenar en un espacio normalmente dedicado a la moda y de la mano de una selección de grandes chefs de nuestro país. En cada tienda, un cocinero diferente, con un menú distinto, recibe a los invitados de forma simultánea.

LOS CHEFS

Este años participan un total de 23 chefs, que reúnen 12 estrellas Michelin: Paco Roncero (La Terraza del Casino, 2*Michelin), Óscar Velasco (Santceloni, 2*Michelin), David García (Corral de la Morería, 1*Michelin), Fernando Canales (Etxanobe, 1*Michelin), Álvaro Garrido (Mina, 1*Michelin), Javier Aranda (Gaytán, 1*Michelin), José Carlos Fuentes (El Club Allard, 1*Michelin), Susi Díaz (La Finca, 1* Michelin), Pedro Sánchez (Bagá, 1*Michelin), Víctor Serrano (Kabuki, 1*Michelin), Mario Payán (Kappo), Omar Malpartida (Luma), Pepa Muñoz (El Qüenco de Pepa), Juanjo López (La Tasquita de Enfrente), Nino Redruello y Patxi Zumárraga (Fismuler), Miguel Carretero (Santerra), Álvaro Castellanos e Iván Morales (Grupo Arzábal), Joaquín Felipe (Dogma), Ricardo Álvarez y Roberto Cabrera (Huerta de Carabaña) y Julián Mármol (El Yugo de Bunker).

LOS ESPACIOS

Espacios en los que se celebran las cenas: Ágatha Ruiz de la Prada, Barbour, Canali, El Corte Inglés División Empresas, El 15 de Velázquez, Loreto Aycuens, Makro, Mateo&co, Mi Calle de New York, Mimoki, Museo Thyssen-Bornemisza, Pinson Living, Roca Madrid Gallery, The art of living Frigicoll, The Extreme Collection, Vista Alegre y Vbospagna.

LOS COLABORADORES

Marcas colaboradoras en este evento solidario: Boston Consulting Group, Daniel Sorlut, El Corte Inglés División Empresas, Electrolux, Endesa, Familia Torres, Heineken, Juvé&Camps, Makro, Mateo&co, Roca Madrid Gallery y Royal Bliss. Esta ya consolidada acción benéfica, que se viene celebrando año a año desde 2013, es fruto de la colaboración de la consultora gastronómica Mateo&co y Marie Claire y en beneficio de Acción contra el Hambre.