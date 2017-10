EL VIERNES COMIENZA EL V CONGRESO DE SUPERDOTACIÓN Y ALTAS CAPACIDADES EN MADRID

El V Congreso de Superdotación y Altas Capacidades comenzará el próximo viernes en el CaixaForum de Madrid, donde mostrará "la otra cara de las altas capacidades", en referencia a la posibilidad de acoso escolar que pueden sufrir las personas superdotadas.

Entre un 2% y un 6% de la población es superdotada y según datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, se calcula que en España hay unos 300.000 alumnos extraordinariamente capacitados en la educación escolar obligatoria, el 99,4% de los cuales no se conoce, ya que sólo se ha identificado a un 0,6%, un total de 2.000 niños.

En la Universidad española, que tiene 1.423.396 alumnos, no hay estudios sobre el número de superdotados, pero los expertos estiman que son cerca del 1%, es decir, 14.233 estudiantes.

Este congreso, que se celebrará el viernes y el sábado, contará historias como las de David, un estudiante con altas capacidades al que durante años le costó un gran esfuerzo superar los cursos académicos y sufrió acoso escolar.

Este año ha iniciado el grado en Psicología en la universidad para “entender todo lo que me pasó y poder ayudar a los demás”. Su padre, Adolfo, aseguró que “las altas capacidades no son sinónimo de excelencia académica, sino en muchas ocasiones todo lo contrario”, puesto que “llegan a provocar situaciones de fracaso escolar”.

En este sentido, el director del colegio Areteia, Luis García Carretero, alertó de que “el alumno diferente -por su capacidad, su aspecto o sus características personales- es blanco del potencial acosador”, por lo que “los alumnos de altas capacidades en muchas ocasiones viven en el ostracismo para no mostrar su peculiaridad”.

Por último, explicó que “el alumno de altas capacidades puede tener dificultades en su interacción social por su diferente madurez personal y por la divergencia de sus intereses respecto al grupo de edad”, y por ello, defendió que “es imprescindible un compromiso firme y eficaz por parte de los centros educativos para favorecer una dinámica de convivencia respetuosa”.

