(VIDEO) REPRESENTANTES DE SERVICIOS SOCIALES ACUDIRÁN A LA CONCENTRACIÓN CONTRA RYANAIR

- El secretario de Estado califica de "lamentable" el comportamiento de la compañía. Representantes del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad acudirán mañana a la concentración pacífica que el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha convocado a las 12 horas en el aeropuerto de Madrid Barajas contra la "conducta permanente de discriminación que la compañía aérea Ryanair mantiene hacia los pasajeros con discapacidad".

La última queja de una persona con discapacidad contra la aerolínea la formuló el pasado mes de diciembre un estudiante sordociego español que se encontraba en Londres con una beca Erasmus y adquirió un billete para viajar a España el 21 de diciembre con Ryanair, pero cuando contactó, a través de su mediadora, con la compañía irlandesa de bajo coste para pedir asistencia para acceder al avión, le advirtieron de que no podía viajar solo y la alternativa que le ofrecieron fue encontrar a una persona que viajara con él y pagar su billete o devolverle el dinero.

"Me parece lamentable el comportamiento de la compañía. Cuando me enteré me puse en contacto con la persona sordociega que está realizando una beca Erasmus en Londres. Lo que estaba haciendo esta compañia era mermar el desarrollo de una persona. Hablé con el estudiante y le transmití mi solidaridad. También escribí a la compañía y le dije que esto no podía volver a ocurrir, le pedí explicaciones a la comisaria europea y a mi colega en Fomento, porque es lo que había que hacer", explicó Garcés a Servimedia.

A juicio del Cermi y de sus organizaciones miembro, "esta compañía de bajo coste excluye deliberadamente a los pasajeros con discapacidad alegando vanas razones de seguridad, privando a esta parte de la ciudadanía de un medio de transporte esencial".

Además, el Cermi explicó que la concentración también se dirige a la Comisión Europea para que modifique con "urgencia" el Reglamento de derechos de los pasajeros con movilidad reducida de 2006, que se aplica en toda Europa, "ya que no protege adecuadamente a las personas con discapacidad".

"Vamos a seguir luchando por este caso y otros que se produzcan", agregó Garcés, quien apoyó la concentración cívica que ha convocado el Cermi, "a la que acudirán representantes de este ministerio". También ha confirmado su presencia el portavoz del PP en la Comisión de Discapacidad del Congreso de los Diputados, Ignacio Tremiño.

