(VÍDEO) NARBONA (PSOE) DICE QUE "LA CIENCIA AVANZA MÁS RÁPIDA QUE NUESTRO PUNTO DE VISTA ÉTICO", TRAS EL ÚLTIMO DESCUBRIMIENTO GENÉTICO

(AVISO: esta noticia contiene imágenes y sonido de las declaraciones a disposición de los medios en el teléfono 915450103). La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, destacó este jueves el último descubrimiento genético, que ha permitido eliminar en embriones una mutación que provoca la muerte súbita, y afirmó que "la ciencia a veces avanza más rápidamente que nuestra capacidad de analizarla desde el punto de vista ético".

En una entrevista concedida a Servimedia, Narbona hizo así referencia al estudio publicado en la revista 'Nature' que detalla el logro conseguido por un equipo internacional de científicos que han corregido en embriones la mutación del gen que provoca miocardiopatía hipertrófica, una enfermedad hereditaria que afecta a una de cada 500 personas y es una de las causas frecuentes de muerte súbita.

Narbona asumió que un descubrimiento de este tipo sería imposible en España porque cuenta con "más restricciones legales que otros países", si bien indicó que "en otros ámbitos la comunidad científica española ha conseguido desarrollar iniciativas muy valiosas".

Sobre la posibilidad de realizar cambios legislativos para favorecer la investigación con células embrionarias, Narbona puntualizó que "es bueno que los avances cientícicos sean analizados desde los correspondientes consejos de bioética, porque ahí es donde hay personas cualificadas para establecer en todo caso propuestas de regulación".

Añadió, más "como ciudadana que como presidenta del PSOE", que "las leyes deben ser objetivo de modificación cuando esté justificado", porque "no se hacen los hombres para las leyes, sino las leyes para los hombres".

"Cuando aparecen nuevos desafíos, lo lógico es ser capaces de ver cómo se pueden regular determinadas actividades que simplemente hasta ahora no se habían regulado porque son avances que se producen", añadió.

Narbona subrayó que desde la política conviene realizar "un enorme esfuerzo de comunicación y de apoyo" a la comunidad científica y puso como ejemplo el periodo del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, en el que el investigador Bernat Soria fue ministro de Sanidad, quien a su juicio concedió una "atención presupuestaria" a esta materia y provocó un "debate público muy interesante" sobre las células madre.

En este sentido, lamentó que durante la crisis económica la investigación en innovación, ciencia y desarrollo "haya retrocedido tanto" en materia presupuestaria, convencida de que "no habrá futuro para nuestro país si no conseguimos que la ciencia nos vaya dando respuestas que puedan ser aplicables".

"En otros países, precisamente, durante la crisis ha aumentado la inversión en I+D+i y en nuestro país ha retrocedido y eso me parece gravísimo, porque lo que estamos es frenando un cambio de modelo productivo absolutamente necesario y urgente para España", dijo.

