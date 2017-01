(VIDEO) MARIO GARCÉS: "ÉSTA SERÁ LA LEGISLATURA EN LA QUE SE RESOLVERÁ EL PROBLEMA DE LA DEPENDENCIA"

- Las imágenes y declaraciones de esta información pueden ser utilizadas por los abonados descargándolas desde: . El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés, asegura que "ésta será la legislatura en la que se resolverá el problema de la financiación de la dependencia, porque hay recursos y porque existe un compromiso del presidente del Gobierno para que así sea".

Garcés, en una entrevista con Servimedia, afirmó que el problema de la financiación de la Ley de Dependencia se resolverá "cuando los fondos del Estado sean finalistas y vayan dedicados a la atención a la dependencia", algo que ocurrirá en esta legislatura.

Negó categóricamente que el Estado no cumpla con la financiación de la ley como aseguran algunas comunidades. "Ha llegado el momento de dejar las cosas claras porque se está produciendo un prejuicio. El Estado aporta el 17%, pero aporta de manera complementaria un 33% a través de los recursos adicionales del modelo de financiación autonómica del año 2012. El problema es que esos fondos del 2012 nacieron como financiación incondicional, cuando los fondos son transferidos no existe una afectación directa, esto es, no son finalistas y no van a la dependencia sino a otros fines sociales".

También negó el secretario de Servicios Sociales que la nueva tarjeta social, "que estamos empezando a preparar" sea una nueva forma de beneficencia y de control como ha dicho la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales y añadió que no puede dar una fecha sobre su entrada en vigor porque "hay mucho trabajo por delante que hacer y en política es mejor no dar fechas".

