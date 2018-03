EL VÍDEO DE ANIMACIÓN ‘¿QUÉ LE PASA A PEPE?’ CONCIENCIA SOBRE LOS SÍNTOMAS DEL LINFOMA

El Grupo Oncológico para el Tratamiento y Estudio del Linfoma (Gotel) ha lanzado el vídeo de animación ‘¿Qué le pasa a Pepe?’, que, con un lenguaje sencillo y visual, pretende sensibilizar a la sociedad sobre los primeros síntomas del cáncer linfático con el objetivo de fomentar su diagnóstico precoz.



Según informó Gotel este lunes, el vídeo cuenta la historia de un paciente con linfoma No Hodgkin que, tras meses con los mismos síntomas, decide acudir al médico. Con este vídeo divulgativo de poco más de un minuto, el Grupo Oncológico para el Estudio y Tratamiento del Linfoma pretende mejorar el conocimiento social sobre la enfermedad y alentar a los nuevos oncólogos a que se dediquen a esta especialidad.

El linfoma es un tumor del que se diagnostican más de 7.500 casos al año en España y se calcula que en 2030 serán unos 9.000 casos anuales.

El presidente de Gotel, el doctor Mariano Provencio, explicó que “Pepe es un perfil de paciente al que, desgraciadamente, se diagnostica el cáncer linfático de forma tardía”.

SÍNTOMAS

Pepe es un hombre de 60 años que presenta algunos síntomas que podrían responder a un linfoma tipo No Hodgkin: pérdida de peso inexplicable, sudoración, fatiga inusual, sarpullidos y un bulto indoloro, el síntoma más visible del linfoma. “El problema es que no existe la concienciación suficiente sobre qué es el linfoma y cuando el organismo da estas primeras voces de alarma, no se les suele no dar importancia”, añadió.

El linfoma pasa desapercibido y el diagnóstico se suele dar en estadios ya avanzados: el 80% de los pacientes de linfoma folicular son detectados en el estadio III o IV.

Por ello, el doctor Provencio explicó que “la recomendación que podemos hacer es que cuando una persona como Pepe se note un bulto en alguna parte del cuerpo, en especial en cuello, axilas, ingles…, consulte inmediatamente con su médico. Y recordar que en los linfomas estos ‘bultos’ casi nunca son dolorosos”.

Aunque los datos de supervivencia son alentadores, ya que un 80% de los pacientes se curan, los expertos insisten en seguir avanzando en la prevención y el diagnóstico precoz para que este porcentaje aumente.



