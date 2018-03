ASTRID FINA SEXTA Y VÍCTOR GONZÁLEZ DECIMOSEGUNDO EN BANKED SLALOM EN PYEONGCHANG

Los 'riders' españoles Astrid Fina y Víctor González han concluido este viernes su participación en los Juegos Paralímpicos de Pyeongchang (Corea del Sur) con la prueba de banked slalom para deportistas con discapacidad física. En la jornada de cierre del snowboard en el Centro Alpino de Jeonseong, Fina se clasificó en sexta posición en la categoría LL2 y González decimosegundo en LL1.



Según informó el Comité Paralímpico Español (CPE), la deportista barcelonesa que el pasado lunes se convirtió en la primera medallista española en snowboard paralímpico realizó un tiempo de 1’10”54 en la primera bajada y se colocó en la quinta posición, pero no se mostró satisfecha con el resultado. En la segunda manga sufrió una caída y bajó hasta la sexta plaza (1’26”35), mientras que en la tercera y última apretó los dientes y logró su mejor registro (1’07”11), pero no lo suficiente como para adelantar ninguna posición, situándose en el definitivo sexto lugar, a 10”17 de la vencedora, la holandesa Bibian Mentel-Spee, que cierra con dos medallas de oro su competición en Corea.

Al final de la prueba, Fina explicó que el hecho de haber tenido muy pocos entrenamientos en la pista de competición le ha pasado factura, porque “me ha costado mucho adaptarme al circuito”. Reconoció que quizá le falte “trabajo psicológico” y que tiene todavía “mucho que aprender”, pero en la valoración general de los Juegos dijo sentirse “supercontenta” con la medalla lograda en cross. “Se ha visto el trabajo”, pero de cara a los próximos años “todavía me falta adaptarme, llevo muy poquito y hay que seguir trabajando”.

VÍCTOR GONZÁLEZ

Víctor González, por su parte, hizo una buena primera manga, situándose en décima posición con 1’21”59, pero en la segunda acusó demasiado el cansancio y no pudo cruzar la línea de meta. Tampoco en la tercera bajada logró llegar a meta y concluyó su participación en los Juegos Paralímpicos con ese decimosegundo puesto, pero con la sensación de haber dado todo de sí mismo y ofreciendo un nuevo ejemplo de superación.

En la prueba de banked slalom, los participantes deben superar un circuito con montículos y depresiones para alcanzar la meta. Se desarrolla sobre una pendiente natural, no muy pronunciada, y con forma de U. Los deportistas compiten de uno en uno y realizan tres mangas, la mejor de las cuales determina su posición final.

Con el snowboard ya concluido, los Juegos Paralímpicos de Pyeongchang terminan este sábado para la delegación española con la última actuación de la laureada pareja Jon Santacana y Miguel Galindo. Será en el eslalon, en dos mangas, a partir de la 1.30 de la madrugada del viernes al sábado, prueba que se ofrecerá en Teledeporte.



