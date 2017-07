UN 28% DE LAS VÍCTIMAS DE TRATA EN EL MUNDO SON NIÑOS

Google Plus

- Este domingo se celebra el Día Mundial contra la Trata. Los niños representan un 28% de las víctimas de trata en todo el mundo y un 79% son mujeres y niñas, según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito), ante lo cual la ONU, Cruz Roja, Aldeas Infantiles SOS, Misiones Salesianas y World Vision piden a los gobiernos medidas para erradicar estas prácticas.

Este domingo se celebra el Día Mundial contra la Trata, que se conmemora cada 30 de julio desde 2013. La trata de personas significa reclutar, transportar, albergar o recibir a personas para explotarlas y se trata de una grave violación de los derechos humanos presente en todos los países, ya sea como lugar de origen, tránsito o destino de las víctimas.

La ONU señala en un mensaje, recogido por Servimedia, que la trata de personas es un delito que explota a mujeres, niños y hombres con numerosos propósitos, incluidos el trabajo forzoso y el sexo. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) calcula que casi 21 millones de personas en el mundo son víctimas del trabajo forzoso, cifra en la que se incluye también a las víctimas de trata para la explotación laboral y sexual. Todos los países están afectados por la trata, ya sea como país de origen, tránsito o destino de las víctimas.

Los niños son mayoría entre las víctimas de trata en algunas regiones del mundo, como el África Subsahariana (64%) y América Central y el Caribe (62%). El porcentaje cae en América del Sur (39%), mientras que en Europa, América del Norte y Oriente Medio se manejan datos en torno a entre un 20 y un 25%.

En Europa, según el último informe publicado por la Comisión Europea, las niñas representan un 17% del total de las víctimas de trata de personas registradas y los niños un 3%. En cuanto a edad, un 17% tienen entre 12 y 17 años, y un 2%, menos de 11.

Aldeas Infantiles SOS indica que “España no se libra de la llamada esclavitud del siglo XXI”, puesto que los datos del Ministerio del Interior y los que manejan las ONG que trabajan con las víctimas “coinciden en la tendencia ascendente de la trata de menores”.

“Las desigualdades y las carencias materiales forman parte de la raíz del problema de la trata de menores. La mayoría de estos niños proceden de comunidades y familias particularmente desfavorecidas”, explica Pedro Puig, presidente de Aldeas Infantiles SOS de España, quien añade: “La vulnerabilidad de los niños, y en particular de las niñas, a los abusos y la explotación sexual se hace especialmente evidente en situaciones de emergencia, cuando la separación de sus familias disminuye su protección”, sostiene.

NIÑOS MIGRANTES

Por otro lado, los sistemas actuales para proteger a los niños migrantes están fracasando y dejando a muchos de ellos expuestos a la amenaza de la trata y el comercio de personas, así como de otras formas de explotación, según Maria Grazia Giammarinaro y Maud de Boer-Buquicchio, relatoras especiales de la ONU.

Estas expertas, que se ocupan de temas como la venta de menores y la trata de personas, alertan de que los niños que huyen de conflictos y crisis humanitarias, y especialmente los que viajan solos, son vulnerables a abusos, entre ellos la explotación sexual y laboral, por la trata, venta y coacción al matrimonio en sus hogares, comunidades o lugares de residencia de migrantes y/o refugiados, incluidos los centros de acogida, los campamentos de refugiados o los asentamientos informales en los países de origen, de tránsito y de destino.

Además, son forzados a matrimonios infantiles, tanto en sus hogares, como en sus comunidades o en los sitios donde esos migrantes y refugiados residen. "Pedimos a todos los Estados que intensifiquen sus esfuerzos para proteger a los niños en movimiento de la trata, la venta y otras formas de explotación", instaron.

Por su parte, Cruz Roja Española desarrolla acciones de formación y asesoramiento para dotar a los equipos de las competencias y herramientas necesarias para la detección e intervención con posibles víctimas de trata.

Entre las presuntas víctimas atendidas por Cruz Roja Española siguen siendo mayoría las mujeres procedentes de Nigeria, Camerún y Rumanía, pero el cambio de perfil de las víctimas es continuo, ya que esta organización aprecia un sensible aumento de víctimas procedentes de Guinea Conakry, sobre todo mujeres y hombres muy jóvenes.

Por otro lado, Misiones Salesianas denuncia “la situación de esclavitud en la que viven millones de menores en el mundo” y exige que se aborden las causas comunes que lo generan: la pobreza, la desestructuración familiar, los conflictos armados, la demanda de obra barata, la impunidad.

Esta organización indica que sólo en África occidental casi 400.000 menores y jóvenes son vendidos cada año por mafias que trafican por personas y que “el tráfico de personas es la empresa criminal que crece más rápido en el mundo”, ya que genera aproximadamente 150.000 millones de dólares (136.000 millones de euros) anualmente en forma de beneficios ilegales. Explotaciones agrícolas, esclavitud doméstica, minas, prostitución y venta ambulante son algunos de los destinos de los niños, niñas y jóvenes víctimas del tráfico de personas.

Por último, Word Vision destaca que la humanidad vive actualmente los niveles más altos de desplazamiento forzado desde la Segunda Guerra Mundial, “lo que hace que cada vez más niños vayan de un lado a otro para escapar de la guerra y los conflictos”.

“Para poner fin a la violencia contra la infancia es necesario que todos cambiemos la forma en que vemos y comprendemos la violencia. Los niños y las niñas deben crecer en ambientes seguros, a salvo del miedo y libres para desarrollar su potencial. Esto es factible si las escuelas, los lugares de culto, los padres, las empresas y los gobiernos redoblan sus esfuerzos para prevenir y hacer frente a la violencia contra la infancia”, concluye.

