VÍCTIMAS DEL TERRORISMO PIDEN QUE NETFLIX NO EMITA 'FE DE ETARRAS'

- “Aún hay muchas heridas abiertas como para hacer bromas sobre ETA”. El presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Alfonso Sánchez, pidió este viernes a Netflix que reconsidere el estreno que ha anunciado para el próximo 12 de octubre de la comedia sobre ETA ‘Fe de etarras’.

“Es un asunto delicado y hay muchas cosas sobre las que hacer bromas antes que ETA”, declaró Sánchez a Servimedia. “No nos parece acertado y si no lo emitieran finalmente, sería mejor, porque evitarían hacer daño a muchas víctimas”.

La AVT dice que no quiere hacer llamamientos al “boicot” a Netflix ni pronunciarse desde el “odio” sobre la cinta de Borja de Cobeaga, y solo confía en la sensibilidad de los responsables de la plataforma estadounidense para que finalmente no se emita la cinta.

“Detrás de ETA hay mucho dolor, cerca de mil muertos y muchas familias afectadas, a las que se les puede herir su sensibilidad”, dijo Sánchez, que aseguró que no le consta que Netflix ni la productora se hayan puesto en contacto con su asociación para explicarles el proyecto.

‘Fe de etarras’, que se presentará en el próximo Festival de San Sebastián, tiene como protagonista a un comando etarra a la espera de una orden de acción por sus superiores. El reparto está encabezado por Javier Cámara, Julián López, Miren Ibarguren y Gorka Otxoa.

La organización Hazteoir ha montado una campaña en la plataforma Citizengo.org para pedir el boicot a Netflix por esta película que ha recibido el apoyo de 18.000 firmas. “¿Produciría Netflix una comedia sobre los atentados del 11-S en Nueva York? ¿Entonces por qué frivoliza con las víctimas de ETA?”, pregunta Hazteoir a los directivos de Netflix.

