LA VICEPRESIDENTA DE BALEARES DEFIENDE QUE EL TURISMO DEBE ESTAR "AL ALCANCE DE TODA LA CIUDADANÍA"

La vicepresidenta del Govern y consellera de Innovación, Investigación y Turismo de Baleares, Bel Busquets, aseguró este lunes que “el turismo es un negocio social que tiene que estar al alcance de todo la ciudadanía”, de forma que todas las personas con discapacidad puedan disfrutar de la oferta turística en igualdad de condiciones.



Busquets se refirió a esta cuestión durante la celebración del Desayuno Por Talento 'El turismo, yacimiento de empleo para las personas con discapacidad en Baleares'.

Este encuentro fue organizado por Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE para la inclusión laboral y la formación de personas con discapacidad. Esta cita informativa en las islas se realizó con la cofinanciación del Fondo Social Europeo.

En su intervención, Busquets puso de manifiesto la voluntad de la Administración regional por mejorar las posibilidades de empleo de las personas con discapacidad, fomentando su contratación con servicios de orientación específicos y trabajando para adaptar los puestos de trabajo a cada una de las necesidades. “Hay que trabajar para las personas con discapacidad en toda su diversidad. Y el turismo es un sector fundamental para la economía y para la inclusión laboral de este colectivo en Baleares”, dijo.

"GRAN POTENCIAL"

En el encuentro también participó la directora general y secretaria general de Inserta Empleo, Virginia Carcedo, quien destacó que Mallorca y Baleares son dos lugares “con muchas posibilidades y un gran potencial para investigar e innovar en proyectos piloto que ofrezcan nuevas oportunidades de empleo para las personas con discapacidad”.

La directora general de Inserta Empleo insistió en que la inclusión laboral y la accesibilidad generan una mayor rentabilidad y un aumento de la competitividad empresarial, también en el caso del sector turístico. Y es que, en la actualidad, son más de 40 millones los europeos usuarios potenciales de turismo accesible.

Asimismo, Carcedo recordó que las personas con discapacidad tienen que elegir en muchas ocasiones sus destinos vacacionales en función de las condiciones de usabilidad y accesibilidad que estos ofrecen, por lo que recomendó seguir avanzando en el camino de la accesibilidad universal y el ‘diseño para todos’.

Por su parte, el director general de ILUNION Hotels, José Ángel Preciados, dio a conocer el modelo de negocio de esta cadena hotelera. Destacó que esta oferta, perteneciente al grupo de empresas de la ONCE y su Fundación, es cien por cien accesible y cuenta, a día de hoy, con un total de 25 hoteles repartidos por toda España y un equipo humano formado por cerca de 1.000 empleados, de los que más del 40% son personas con discapacidad.

NUEVOS CÁNONES

Preciados insistió por ello en la necesidad de “visibilizar este proyecto único que no se conoce”, además de orientar la estrategia empresarial de los hoteles fuera de los cánones del sector, con iniciativas relacionadas por ejemplo con la igualdad, la conciliación o el comercio justo, entre otras muchas cuestiones. “Podemos ser igual de rentables y competitivos. Sólo hay que dar una oportunidad a todas esas personas que lo tienen difícil, que demuestran cada día su capacidad de superación y que hacen un esfuerzo tremendo por competir en el mercado de trabajo en igualdad de condiciones”, concluyó.

En esta línea, el director regional de Inserta Empleo en Baleares, Enric Opi, apuntó de igual manera que la accesibilidad universal y la inclusión laboral de personas con discapacidad suponen “una ventaja competitiva, además de ser un aspecto económico decisivo” del sector turístico en Baleares como en el resto de España.

“El turismo, como cualquier otro sector, requiere de voluntad y capacidad para ofrecer calidad de otra forma”, indicó Opi, para quien la calidad también significa mayor accesibilidad y mayores oportunidades de empleo para las personas con discapacidad, que sólo necesitan “un análisis riguroso y una intermediación laboral potente y adecuada” que les convierta en unos candidatos bien preparados.

En este contexto, cabe destacar que serán 1.545 personas con discapacidad las que se beneficiarán en las Islas Baleares del Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ) y del Programa Operativo de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises) que Fundación ONCE e Inserta Empleo, su entidad para la formación y el empleo de las personas con discapacidad, están desarrollando desde enero de 2016 dentro del nuevo periodo de programación del Fondo Social Europeo, que se corresponde con el septenio 2014-2020. Además, gracias a estos programas se formarán en estas islas 191 alumnos y se conseguirán 325 inserciones laborales para personas con discapacidad.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso