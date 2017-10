VICENTE DEL BOSQUE, ANTE EL RETO DE SU CARRERA: ENTRENAR AL EQUIPO DE ‘ON FOLOGÜERS’

- En el tercer capítulo de la segunda temporada de la serie animada de Fundación ONCE, que se estrena este viernes. ‘ON Fologüers’, la serie animada de Fundación ONCE, estrena este viernes el capítulo 3 de su segunda temporada, en el que Vicente del Bosque se enfrenta al reto más difícil de su carrera deportiva: transformar un equipo “desastroso, caótico y poco compenetrado” como el que forman tres de las protagonistas de la serie -Laura, Amaia y María- en un grupo unido capaz de conseguir todo lo que se proponga.

Para lograrlo, el exseleccionador nacional de fútbol contará con la ayuda de los trainers paralímpicos Marta Arce y Álvaro Galán, ejemplos de superación que le animarán a no rendirse explicando cómo afrontan ellos los retos de la competición y cómo se pueden aplicar en el ámbito de la empresa y en la propia vida.

Titulado ‘Training con Del Bosque’, el capítulo pretende transmitir los valores del deporte y del trabajo en equipo, y hacer ver que con esfuerzo y perseverancia se pueden alcanzar todas las metas.

Tras el éxito de la primera temporada, estrenada en junio de 2016, Fundación ONCE vuelve a insistir en este formato para visibilizar y tratar de normalizar el día a día de las personas con discapacidad retratadas en una pandilla de amigos que se enfrentan a situaciones cotidianas y que resolverán con mucho sentido del humor.

Gracias a su apuesta por normalizar la discapacidad la serie de Fundación ONCE ha sido reconocida con el Premio Cermi.es en la categoría de Comunicación e Imagen Social de la Discapacidad.

Además de Vicente del Bosque, en esta segunda temporada ‘ON Fologüers’ ha contado con la presencia de Enrique San Francisco y Ágata Ruiz de la Prada. También están colaborando entidades como Fundación Aquae o Bankinter, que han querido mostrar así su apuesta por la accesibilidad y la inclusión de personas con discapacidad.

Según señala José Luis Martínez Donoso, director general de Fundación ONCE, la gran acogida que ha tenido la serie y el convencimiento de que es una buena fórmula para promover la normalización de las personas con discapacidad y mostrar la discapacidad sin que se hable de ella, es lo que nos ha llevado a seguir apostando por este formato. “Apostamos por construir un mundo mejor para todos a través del humor”, subraya.

Prueba del éxito de este proyecto es el interés mostrado por Atresmedia que ha hecho posible que esta segunda temporada de ‘ON Fologüers’ cuente con un canal propio dentro de la plataforma Flooxer, que apoya a creadores audiovisuales con talento. Flooxer recibe una media de 1,5 millones de visitas al mes.

Además, desde Atresmedia también se apoya la difusión de esta serie a través de los distintos canales de redes sociales con los que cuentan las empresas del grupo, como Antena 3, La Sexta, Onda Cero Radio y Europa FM.

