EDUCACIÓN. FACUA CREE QUE ES “VERGONZOSO” QUE ENTIDADES BANCARIAS DEN LECCIONES DE FINANZAS EN INSTITUTOS

Facua-Consumidores en Acción considera “vergonzoso” que las administraciones dejen a bancos “con largos historiales de fraude” enseñar finanzas a estudiantes de Secundaria y Bachillerato de varias comunidades autónomas.



En una nota, la asociación denunció que “Unicaja, Santander y BBVA son sólo algunas de las entidades que tienen proyectos para enseñar finanzas a jóvenes” en institutos, a pesar de las “malas prácticas”.

"Una entidad que abusó de los consumidores, no está devolviendo el dinero de las cláusulas suelo y les obliga a acudir a la vía judicial para recuperar su dinero es la que educa a nuestros hijos. Vergonzoso, y la administración educativa lo consiente", afirmó la secretaria general de Facua, Olga Ruiz, en relación a las jornadas 'Educación financiera para jóvenes' de la Fundación Unicaja.

Casi 230 centros han participado en estas lecciones organizadas por el proyecto Edufinet de la Fundación Unicaja. Más de 18.000 estudiantes de Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Ceuta y Melilla han recibido clases sobre "los aspectos básicos de las finanzas, con especial atención a los distintos productos y servicios de los que ya son usuarios o lo serán a lo largo de los próximos años", según puede leerse en el comunicado de la fundación.

Unicaja no es la única entidad con un proyecto de este tipo. El banco Santander creó en 2016 el programa 'Aprende finanzas', dirigido a estudiantes de entre 14 y 18 años con el objetivo de aprender "conocimientos necesarios para tomar decisiones económicas y financieras acertadas". Por su parte, BBVA y Kutxabank también realizan talleres para escuelas, mientras que la Asociación Española de la Banca desarrolla el programa 'Tus finanzas, tu futuro' junto con sus bancos socios, entre los que destacan el propio Santander, ING, Banco Sabadell o Banco Popular.

En este contexto, “Facua no entiende que las autoridades educativas den potestad a los bancos para dar clases en la educación pública y recuerda que muchas de estas entidades tienen acumuladas varias denuncias y expedientes por prácticas abusivas”.



