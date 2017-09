SERGIO VERDASCO, NUEVO DIRECTOR DE COMERCIAL Y MARKETING DE ILUNION FACILITY SERVICES

ILUNION, el grupo de empresas sociales de la ONCE y su Fundación, comunicó este martes el nombramiento de Sergio Verdasco como nuevo director del área de Comercial y Marketing de ILUNION Facility Services.

Sergio Verdasco nació en Burgos en 1973 y ha ocupado la Dirección Nacional de ILUNION Contact Center BPO. Ahora asume la Dirección del área de Comercial y Marketing de ILUNION Facility Services que, "con una plantilla de 23.500 trabajadores, de los que un 32% tienen algún tipo de discapacidad, está presente en líneas de negocio tales como limpieza, seguridad, facility management, jardinería, servicios auxiliares, automoción, servicios industriales, entre otros", según informa ILUNION. Verdasco está vinculado a las empresas sociales de la ONCE y su Fundación desde 2007, "en las que ha ocupado diferentes puestos de responsabilidad".

Ingeniero técnico superior de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid (1996), completó su formación con el Executive MBA del Instituto de Empresa (2005).

Verdasco cree firmemente que "los servicios que presta ILUNION, que incluye en su cadena de valor la contratación de personas con discapacidad, aportan un plus social, no sólo a los clientes, sino también a la sociedad”.

“En ILUNION hacemos las cosas bien y las hacemos de una forma diferente”, aseguró, “realmente, somos únicos”, concluyó.



