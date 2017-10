SAMI NAÏR: “EL VERDADERO PESO DE LA ULTRADERECHA ES QUE ESTÁ INFLUYENDO EN LA DERECHA EUROPEA”

- Alerta de que estará "en todos los países europeos" si la UE no reorienta sus políticas. El politólogo y filósofo Sami Naïr, uno de los mayores pensadores sobre la Unión Europea, alerta de que el “verdadero peso” de la extrema derecha en los países comunitarios son sus aliados, ya que “está influyendo en la derecha europea” y tiende a integrarse en sus gobiernos actuando de muleta como, aventura, será el caso de Austria.

“El único problema estratégico de la extrema derecha es que no puede gobernar sola; el verdadero peso que puede tener son sus aliados”, aseguró este experto en geopolítica en una entrevista con Servimedia.

Naïr, de origen argelino pero nacionalidad francesa, se encuentra estos días en Mérida (Badajoz) con motivo del I Congreso Iberoamericano del Trabajo Social, que reúne a más de 1.300 trabajadores sociales.

Aunque los movimientos xenófobos y ultranacionalistas franceses están ganando terreno con Marine Le Pen a la cabeza, este politólogo matizó que la extrema derecha no será tan decisiva en el país galo porque “nunca va a poder tener alianzas” en el Parlamento, pues existe “un baluarte” entre republicanos y la extrema derecha que frenaría cualquier lazo de cara a formar gobierno.

Sin embargo, en el resto de países con fuerte presencia radical, como Alemania o Austria, “hay caminos entre la extrema derecha y la derecha” que tienden, en determinados casos, a desembocar en pactos.

“En Autria hay una discusión para la formación de Gobierno y, seguramente, la extrema derecha va a entrar en el Ejecutivo; eso significa que el peso de los ultraderechistas no es solo que representen a mucha gente, sino porque con sus ideas influyen sobre la política de la derecha europea”, explicó Naïr.

El caso austríaco es el de más actualidad, después de que en las elecciones del pasado domingo resultara vencedor el Partido Popular, cuyo líder ha enfocado su campaña en un discurso antiinmigración y cuyos tanteos para formar gobierno implican necesariamente un acuerdo bien con los socialistas o con la ultraderecha, que parece la opción más viable.

Este europeísta convencido y militante –formó parte del Parlamento Europeo entre 1999 y 2004- también culpa a la izquierda de su inacción respecto a este panorama, y aseguró que “está amenazada de muerte”. Y es que “si no son capaces de reorientarse radicalmente hacia propuestas sociales de reconstrucción europea, tendremos extrema derecha en todos los países europeos”.

