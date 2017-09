‘VERANO 1993’ REPRESENTARÁ A ESPAÑA EN LOS OSCAR 2018

Google Plus

La película ‘Verano 1993’, de Carla Simón, será la candidata española al mejor filme de habla no inglesa en la 90 edición de los Oscar, cuya gala se celebrará el 4 de marzo de 2018 en Los Ángeles.

Los miembros de la Academia de Cine han elegido ‘Verano 1993’ frente a las otras dos películas finalistas, ‘1898. Los últimos de Filipinas’, de Salvador Calvo, y 'Abracadabra’, de Pablo Berger.

‘Verano 1993’, ópera prima de Carla Simón, está basada en la historia personal de la cineasta catalana, cuya madre murió siendo niña. Ganó la Biznaga de Oro al mejor largometraje español en el último Festival de Málaga y los premios de mejor ópera prima y Gran Premio del Jurado en el último Festival de Berlín.

La cinta elegida por los académicos el año pasado para representar a España fue ‘Julieta’, de Pedro Almodóvar, que no pasó el corte en Hollywood en la elección de los cinco finalistas de la categoría de mejor filme en habla no inglesa.

Ninguna cinta española ha pasado ese corte desde 2004, con ‘Mar adentro’, de Alejandro Amenábar, que se llevó la estatuilla.

