EL EXTRA DE VERANO DE LA ONCE REPARTE MÁS DE CINCO MILLONES DE EUROS ENTRE 18 LOCALIDADES

El Sorteo Extraordinario de Verano de la ONCE ha repartido 5.020.000 euros entre 18 localidades de nueve comunidades autónomas, gracias a 67 cupones del número agraciado con el premio mayor premiados con 60.000 euros cada uno y 10 premios de 100.000 euros, correspondientes a extracciones de segunda categoría.

A la Comunidad Valenciana han ido a parar 1.200.000 euros. Concretamente, en la provincia de Alicante se han repartido 900.000 euros entre Orihuela, Denia, Alcoy, Elche y la capital alicantina, y en Valencia han tocado otros 300.000 euros gracias a cinco cupones agraciados con 60.000 euros cada uno.

Por su parte, las Islas Canarias han sido agraciadas con 1.200.000 euros, procedentes de 20 cupones premiados con 60.000 euros cada uno, al tocar los cinco números del premio mayor. Diez de ellos (600.000 euros) han sido vendidos en Tenerife y los otros 10 (otros 600.000 euros) han ido a parar a Arrecife (Las Palmas).

Asimismo, en Andalucía el Extra de Verano de la ONCE ha repartido 600.000 euros en Granada, de manos del vendedor afiliado a la organización Pedro José Bustos López, que ha vendido 10 cupones premiados con 60.000 euros cada uno desde su punto de venta en la calle San Antón de la capital granadina. Además, en Sevilla se han repartido otros 100.000 euros con un cupón vendido por Amalia Álvarez.

Por su parte, Madrid repartió 700.000 euros y Torre-Pacheco (Murcia) otros 600.000 euros en 10 cupones premiados con 60.000 euros cada uno.

En Cataluña se han vendido tres cupones agraciados con 100.000 euros cada uno, correspondientes a extracciones de segunda categoría. Los premiados ya se buscan en Rubí (Barcelona); Arbúcies (Girona), cuyo cupón ha sido vendido por Jordi Masó, y Calonge (Girona), donde Manuel Canóniga ha repartido este premio.

Finalmente, en Ledesma (Salamanca) este sorteo ha dejado 120.000 euros, gracias al vendedor Luis Hernández Sánchez, que ha vendido dos cupones premiados. También se busca a los vecinos agraciados en Pamplona y Villanueva de la Fuente (Castilla-La Mancha), donde se han vendido otros dos cupones premiados con 100.000 euros cada uno, correspondientes a extracciones de segunda categoría.

Los productos de juego de la ONCE se comercializan por los cerca de 20.000 agentes vendedores de la organización. Gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir en los establecimientos que, de forma solidaria, venden productos de la ONCE, y desde la página web oficial de juego de la ONCE ‘www.juegosonce.es’.

