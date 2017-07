LA ONCE ELEVA UN 6,2% SUS VENTAS EN 2016 E IMPULSA 9.557 EMPLEOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La ONCE incrementó las ventas de sus diferentes productos de juego un 6,2% en 2016, hasta los 1.918,3 millones de euros, lo que le permitió afianzar e incrementar su labor social e impulsar 9.557 empleos para personas con discapacidad, mientras que en Madrid, el incremento de ventas fue del 4,32% y se generaron 1.127 puestos de trabajo.

Estos son algunos de los datos del recién aprobado ‘Informe de Valor Compartido 2016’ de la ONCE, Fundación ONCE y sus empresas sociales ILUNION, que resume la aportación social y económica de la Organización a la sociedad: su labor con las personas ciegas; la solidaridad con el resto de la discapacidad a través de Fundación ONCE o la rentabilidad económico-social de ILUNION.

Según explicó en rueda de prensa el delegado territorial de la ONCE en Madrid, Luis Natalio Royo Paz, con estos datos, el juego responsable de la Organización, “principal motor de su acción social, acumula dos años de incrementos, con un modelo único en el mundo que suma la fuerza de 19.700 vendedores, todos personas con discapacidad”.

Estos agentes vendedores suponen un 92,9% de las ventas globales y los otros dos canales se reparten el 7,1% restante. Por productos, en 2016 se mantuvieron los pasivos (las diferentes versiones del cupón) y subieron especialmente los activos (arrastrados por el Eurojackpot) y las loterías instantáneas.

En el capítulo de empleo de vendedores, en los últimos cinco años la ONCE ha suscrito 3.645 contratos indefinidos, a razón de 730 anuales, lo que supone dos vendedores fijos cada día. En la Comunidad Autónoma de Madrid se han realizado 84 contratos indefinidos en el último año.

El presidente del Consejo Territorial, Luis Miguel López Ruiz, destacó que “con estos datos, ONCE, Fundación ONCE e ILUNION suman una fuerza de empleo que asciende a 68.467 personas, el 57% con discapacidad –un punto más que el año anterior-, lo que representa uno de cada 278 empleos en el mercado laboral español. En los últimos 20 años, la Organización ha impulsado 107.371 empleos para personas con discapacidad, a razón de 15 diarios. En la Comunidad de Madrid suman ya 14.622 empleos, y se han impulsado 1.127 en 2016”.

JUEGO CON HUELLA SOCIAL

En este informe también se destacan los 3.438 nuevos afiliados en 2016, de los que 327 fueron en la Comunidad de Madrid. Todos ellos cuentan con un programa personalizado de inclusión en todos los ámbitos (social, rehabilitador, laboral, educativo, cultural, movilidad, etc..). Asimismo, el año pasado se entregaron 136 perros guía de forma gratuita a otras tantas personas ciegas con un coste medio de 30.000 euros por animal: 21 en la Comunidad de Madrid.

Además, se intensificó la labor de la Fundación ONCE para la Atención a Personas con Sordoceguera (Foaps), que cumple 10 años y alcanza 100 mediadores y 80.000 horas de mediación, así como la atención a 7.497 estudiantes ciegos, 1.164 en la Comunidad de Madrid, -el 99,4% en educación integrada- con 1.600 profesionales a su servicio (maestros, psicólogos, trabajadores sociales, técnicos en rehabilitación, tecnología, deporte, etc).

A todo ello se añade el impulso de 66 proyectos de investigación; 12 de prevención de la ceguera y 50.790 adaptaciones bibliográficas en sonido y braille, entre otras acciones. En total, una inversión directa de 150,9 millones de euros, 31,20 millones en la Comunidad de Madrid.

Luis Natalio Royo destacó que esta es la verdadera “huella social” del juego responsable de la ONCE, que de cada 100 euros ingresados destina el 51,2% a pago de premios; el 24,3% a coste de vendedores; el 12,7% a gastos indirectos de la gestión del juego; el 3,1% se transfiere a Fundación ONCE para solidaridad con otros colectivos de la discapacidad; y el 7,9% se invierte en servicios sociales para personas ciegas (0,8 restante se divide en contingencias, prima a trabajadores por resultados y programas especiales).

MÁS EMPLEO

Por su parte, Fundación ONCE intensificó su actividad centrada en formación, empleo, accesibilidad, análisis, visibilización e información para personas con discapacidad con una inversión total de más de 74,8 millones de euros distribuidos por toda la geografía estatal, como una lluvia fina que impulsó 1.762 proyectos en beneficio de estas personas y sus organizaciones (51,9 millones a empleo y formación y 22,9 a accesibilidad). La inversión en la Comunidad de Madrid ascendió a 4,38 millones.

E igualmente, se amplió la labor de formación y mediación de empleo para personas con discapacidad que se realiza a través de Inserta Empleo, que gestionó en 2016 una bolsa de 233.027 demandantes con discapacidad gracias, en parte, al nuevo marco de financiación logrado desde el Fondo Social Europeo (FSE) –del que Fundación ONCE es entidad beneficiaria y organismo intermedio- a través de los programas de Inclusión Social y Economía Social, y de Empleo Juvenil.

Durante 2016 la cifra de negocio de ILUNION, el grupo de empresas sociales de la ONCE y su Fundación, creció un 5,7%, hasta los 796,4 millones de euros y un ebitda de 39,5 millones; el porcentaje de la plantilla con discapacidad sobre la plantilla media total al cierre de ejercicio se sitúa en el 43,3%, logrando compatibilizar los objetivos de rentabilidad económica y rentabilidad social.

En la Comunidad de Madrid, ILUNION cuenta con 87 centros y 9.555 trabajadores, de los cuales el 36% son personas con discapacidad.

Fuera de España, ONCE intensificó en 2016 su labor de cooperación y apertura al exterior con la labor social y de cooperación de la Fundación ONCE para América Latina (FOAL), especialmente apoyando la inclusión educativa y laboral de las personas ciegas o con discapacidad visual con proyectos como el establecimiento de un aula de recursos para la atención de estudiantes con discapacidad visual de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras; creación del centro de recursos tiflotecnológicos para la formación de profesionales de la educación, de la Escuela Graciela Pintado de Madrazo (Tabasco, México); o un proyecto piloto para la inclusión social de mujeres indígenas con discapacidad visual en Guatemala, además de acciones en 19 países, con especial incidencia en lugares de Colombia.

En la presentación del informe, también participaron tres personas con discapacidad que han encontrado empleo estable durante 2016: Mario Moreno, en ILUNION Facility Services; Saioa Minayo, en ICOM Clinical, a través de Inserta Empleo; y David Roncero, como vendedor de la ONCE.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso