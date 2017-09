LA VEGETACIÓN EN EUROPA Y ASIA DURA TRES SEMANAS MÁS QUE EN AMÉRICA DEL NORTE

Los periodos de vegetación, es decir, el tiempo que transcurre entre la aparición de las primeras hojas en primavera y el inicio de su caída en otoño, duran tres semanas más en los árboles y arbustos de Europa y Asia que en los de América del Norte.

Así lo asegura un estudio realizado por dos biólogos de la Universidad de Múnich (Alemania) y publicado en la revista ‘Nature Ecology and Evolution’. La duración del periodo de vegetación es un parámetro ecológico muy significativo que tiene una gran influencia tanto en la productividad de las plantas como en el ciclo biogeoquímico de los nutrientes vitales en los ecosistemas.

Sin embargo, los mecanismos que determinan la duración del periodo de vegetación para cualquier especie no suelen ser entendidos, por lo que para evaluar el impacto potencial del cambio climático global en la productividad de las plantas se requiere de más información sobre el calendario de las temporadas de crecimiento en una amplia gamas de especies vegetales.

Los profesores Susanne Renner y Constantin Zohner, de la Universidad de Múnich, midieron ese parámetro en una gran muestra de especies de plantas leñosas del hemisferio norte. Sus hallazgos revelan diferencias significativas entre las especies nativas de América del Norte y los árboles y arbustos de Europa y Asia.

Los investigadores seleccionaron 396 especies de plantas leñosas cultivadas permanentemente al aire libre y determinaron la duración de sus respectivos periodos de vegetación bajo determinadas condiciones ambientales. “Además de llevar a cabo el seguimiento fenológico, hemos determinado experimentalmente el momento de la degradación de la clorofila en las hojas, lo que marca el inicio del proceso de senescencia”, explica Zohner.

VARIACIÓN DE TEMPERATURAS

Sorprendentemente, los biólogos encontraron que la degradación de la clorofila en las especies norteamericanas empieza nueve días antes de media que en las europeas y con 11 jornadas de antelación respecto a las de Asia oriental. Cuando comprobaron las fechas de aparición de las hojas, hallaron que su aparición en las plantas norteamericanas era marcadamente posterior respecto a las plantas leñosas europeas y asiáticas.

El efecto general de estas disparidades es que las especies nativas de América del Norte tienen un periodo de vegetación que es aproximadamente tres semanas más corto que el de las de Europa y Asia, todas ellas cultivadas bajo las mismas condiciones experimentales. Esa diferencia refleja el hecho de que la oscilación interanual de temperaturas en el continente norteamericano es mayor que en el europeo y el asiático.

De esas 396 especies seleccionadas para el estudio, 110 de origen europeo y asiático se establecieron en América del Norte, pero conservaron los periodos de crecimiento más largos característicos de sus hábitats ancestrales.

Ese rasgo podría dar a esas especies una ventaja sobre los árboles y arbustos norteamericanos. De hecho, cerca de la mitad de esas plantas introducidas en América del Norte se clasifican como invasoras, ya que amplían su área geográfica en su nuevo hábitat.

Renner apunta que los investigadores se preguntaron si las especies invasoras y no invasoras introducidas en América del Norte difieren en cuanto a la duración de sus periodos de vegetación, y descubrieron que no es así.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso