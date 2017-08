VECINOS DE GUADALAJARA AFIRMAN HABER VISTO UNA PANTERA NEGRA EN LA SIERRA

Google Plus

Varios vecinos de la Sierra Norte de Guadalajara aseguran haber visto una pantera negra merodeando por el campo cerca de los municipios de Bañuelos, La Bodera y Jirueque, pero el Seprona de la Guardia Civil no ha podido confirmar la existencia de ese animal.

La primera vez que se vio a ese supuesto ejemplar felino fue el pasado 23 de junio, cuando un vecino tomó una foto en el valle del río Cañamares, cerca de Bañuelos y, posteriormente, pudo haber sido avistado en La Bodera y en Jirueque, según informa ‘Canal Guadalajara’.

La existencia de fotografías y vídeos del animal, que fueron tomados por vecinos a cierta distancia, hicieron que se realizaran batidas con un helicóptero y motos de agentes forestales, pero ninguna autoridad ha verificado si se trata de un gran felino.

Fuentes de la Guardia Civil de Guadalajara señalaron este jueves a Servimedia que agentes de la Benemérita han realizado comprobaciones tras recibir avisos de vecinos. “Se personaron en el lugar, pero no se ha avistado nada. No se sabe qué tipo de animal es”, indicaron.

Esas mismas fuentes subrayaron que la Guardia Civil acudirá “con los medios necesarios” si reciben alguna notificación de los vecinos, como hace cualquier cuerpo o fuerza de seguridad cuando es requerido por los ciudadanos.

